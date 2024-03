Progetto Sardegna: Il nuovo corso per l'autonomia e la partecipazione politica

L'incontro ha radunato attivisti, politici, e cittadini impegnati in un dialogo costruttivo, con l'obiettivo di lanciare una piattaforma politica che trascenda le tradizionali divisioni bipartitiche nazionali.Al centro dell'iniziativa c'è la creazione di otto comitati promotori distribuiti in tutte le provincie della Sardegna, con il compito di incentivare la partecipazione politica e l'adesione al progetto da parte dei cittadini.





Questi comitati, che opereranno sotto la guida di candidati alle prossime elezioni regionali e di militanti attivi, sono solo la prima fase di un ambizioso piano di mobilitazione."Progetto Sardegna" mira inoltre a instaurare un dialogo approfondito su temi cruciali per il futuro dell'isola, tramite la costituzione di 11 gruppi tematici. Questi gruppi si concentreranno su vari ambiti come la seconda autonomia, la riforma regionale, la transizione energetica, la digitalizzazione, l'istruzione, la mobilità, la sanità, l'inclusione sociale, il lavoro, la cultura, e le questioni legate alle servitù militari.L'obiettivo è elaborare un Manifesto politico che rifletta la visione di un futuro possibile per la Sardegna, una regione più autonoma, capace di autodeterminarsi e di migliorare la qualità del proprio autogoverno. "Progetto Sardegna" si propone di essere la casa politica per coloro che cercano alternative al bipolarismo, aspirando a un'isola che superi le proprie sfide di sviluppo per diventare un esempio di società istruita, moderna, sostenibile, equa, e giusta.





La novità di questa iniziativa non si ferma qui. L'assemblea ha anche sottolineato la necessità di riformare la legge elettorale sarda, criticata per aver negato il diritto di rappresentanza a una significativa porzione dell'elettorato. Con uno sbarramento elettorale posto al 10%, ben superiore alla soglia massima del 5% imposta dalle regole europee, la legge attuale è stata etichettata come discriminatoria. In risposta, "Progetto Sardegna" sta valutando la possibilità di presentare un ricorso alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia Europea.





Nei prossimi mesi, "Progetto Sardegna" prevede l'organizzazione di convegni di approfondimento sui temi chiave, puntando a coinvolgere ancor più i cittadini nella costruzione di un progetto comune. La mobilitazione nei territori e l'attivazione dei gruppi tematici sono solo l'inizio di un percorso che mira a rinnovare profondamente il contesto politico e sociale della Sardegna.

Questa mattina si è tenuta una riunione fondamentale presso la sala conferenze di Villa Pernis a Milis, segnando l'avvio di "Progetto Sardegna", una iniziativa che punta a ridefinire il tessuto politico e sociale dell'isola.