Sassari verso le comunali: Il campo largo cerca unità, il centrodestra naviga nelle divisioni

L'obiettivo immediato è definire il perimetro della coalizione, un passo indispensabile per finalizzare il programma e stabilire i criteri di selezione del candidato sindaco. Nonostante non si sia discusso di primarie, la necessità di una scelta condivisa e partecipata emerge come un principio fondamentale. La possibile distribuzione delle cariche, che vedrebbe il M5S alla presidenza della Regione, il sindaco di Cagliari ai Progressisti, e quello di Alghero ad Avs, lascerebbe presumibilmente Sassari al Partito Democratico. Tra i nomi più discussi per la candidatura a sindaco ci sono Gianfranco Ganau, ex sindaco e presidente del consiglio regionale, e Giuseppe Mascia, attuale segretario provinciale del PD, anche se molti sostengono sia prematuro limitare la scelta a queste figure.





Nel campo avverso, la candidatura dell'avvocato Nicola Lucchi, assessore dell'Urbanistica e dello Sviluppo turistico nella giunta Campus, guadagna consenso come capofila di un raggruppamento civico che ha amministrato la città nell'ultimo quinquennio. Il centrodestra, dal canto suo, è alle prese con riflessioni strategiche che potrebbero riconfermare le divisioni emerse cinque anni fa. Tra le opzioni considerate, spicca la figura dell'avvocato Gianfranco Meazza, ex vicesindaco e assessore dei Servizi sociali, attorno al quale Fratelli d'Italia e altri partiti potrebbero organizzarsi. In questo scenario politico in evoluzione, Sassari si appresta a vivere una campagna elettorale che sarà segnata dalla ricerca di alleanze e dalla definizione di strategie, con l'obiettivo di rispondere al meglio alle esigenze della cittadinanza e di delineare il futuro amministrativo della città.

Nel contesto pre-elettorale sassarese, le forze del campo largo accelerano i preparativi in vista delle prossime elezioni comunali, previste in concomitanza con le Europee dell'8 e 9 giugno. Il Partito Democratico guida l'apertura al dialogo, mirando a consolidare un'ampia coalizione che includa la Costituente per Sassari di Mariano Brianda e altre forze progressiste desiderose di contribuire a un percorso comune.