Rotazione dirigenziale ad Alghero: Tra preoccupazioni e pratiche amministrative

La tempistica del provvedimento, in prossimità delle elezioni, e l'assenza di due assessori di riferimento revocati dal sindaco e mai sostituiti, aggiungono ulteriori elementi di incertezza in un periodo già delicato per l'amministrazione comunale.





La decisione di ridistribuire gli incarichi dirigenziali è stata difesa dal Sindaco, che la considera una prassi nota e già adottata in passato senza problemi anche da altre giunte comunali, ma per gli esponenti di Forza Italia si tratta di un'azione che rischia di minare l'efficienza e la continuità dell'azione amministrativa.





La preoccupazione principale riguarda le difficoltà che i dirigenti potrebbero incontrare nel familiarizzare con nuove deleghe e procedimenti amministrativi in un momento cruciale per la gestione della città, con due importanti appuntamenti elettorali all'orizzonte. Inoltre, la rotazione non viene applicata a tutti i dirigenti, ma soltanto ad alcuni, facendo emergere dubbi sulla coerenza dell'operazione e sul rischio di conflitti di interesse. Gli esponenti di Forza Italia temono che questo possa tradursi in effetti negativi sia per la macchina amministrativa, che per la comunità algherese, con possibili ritardi e disfunzioni nel servizio ai cittadini.





La questione sollevata da Forza Italia mette in luce la complessità della gestione amministrativa comunale e il bisogno di un equilibrio tra il rinnovamento delle competenze dirigenziali e la necessità di garantire la stabilità e l'efficacia dell'operato amministrativo. Il dibattito su questo avvicendamento dirigenziale ad Alghero diventa così specchio di una più ampia riflessione sulle pratiche di governance locale, sul rapporto tra politica e amministrazione e sulle sfide che le città devono affrontare nel garantire servizi efficienti e tempestivi ai propri cittadini.





Mentre il Sindaco Conoci sostiene la validità del provvedimento come pratica nota e non problematica, il dibattito sollevato da Forza Italia evidenzia la necessità di un'attenta valutazione delle implicazioni di tali decisioni, soprattutto in momenti di transizione politica e amministrativa. La comunità algherese osserva con attenzione l'evolversi della situazione, sperando in decisioni che possano rafforzare, piuttosto che indebolire, la capacità della città di rispondere alle esigenze dei suoi abitanti.

