Todde e la ricetta per la nuova giunta: Realtà o illusione?

L'idea di valorizzare la competenza tecnica accanto a quella politica e amministrativa è lodevole, certo, ma evoca l'immagine di un utopico equilibrio che, nella pratica, spesso lascia il tempo che trova. La realpolitik ci insegna che alla fine a prevalere sono le logiche di partito e gli equilibri di potere, con la competenza tecnica che, se va bene, si aggiunge come una ciliegina su una torta già ben compatta.





E poi c'è il delicato tema della sanità, dove la Todde auspica una "figura che conosca bene il contesto". Su questo non si può che essere d'accordo, considerando il labirinto burocratico e le sfide endemiche del settore. Il dialogo con il PD, narrato da Todde come un idillio di confronti costruttivi e scambi di visioni, suona più come una necessità narrativa che come una descrizione fedele della realtà politica, dove spesso "confrontarsi" significa "negoziare" e "trovare meccanismi rappresentativi" si traduce in "dividersi le poltrone".





In questa storia di buone intenzioni e realtà politiche, la Sardegna attende di vedere se la governatrice riuscirà davvero a dare vita a quel governo "di tutti" che promette, o se le sue parole si dissolveranno come nebbia al sole, lasciando il posto alla solita, indistruttibile, politica di sempre. Speriamo che Todde possa dimostrare che il cinismo di chi scrive sia infondato, ma nell'attesa, è lecito rimanere scettici.

Alessandra Todde, la nuova governatrice della Sardegna, si lancia in un arduo tentativo di equilibrismo politico promettendo una giunta basata su "tre competenze fondamentali: quella politica, quella amministrativa e quella tecnica". Un'affermazione che, se presa alla lettera, potrebbe quasi far sperare in un governo regionale rinascimentale, capace di unire il sapere a tutto tondo al buon governo. Ma chi ha frequentato anche solo per un giorno i corridoi del potere, sa che queste parole rischiano di rimanere sospese nel vuoto come palloncini pieni di elio.