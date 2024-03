La grande festa del PD sardo: Tra speranze e calcoli politici

La festa per la proclamazione di Alessandra Todde viene dipinta con i colori dell'orgoglio partitico, mentre in sottofondo risuonano le note di una melodia già sentita: il balletto delle poltrone. Il PD, con i suoi 11 seggi, e l'M5S con 8, sembrano pronti a distribuirsi il bottino di guerra, in una danza di assessorati e posizioni chiave che sa tanto di déjà-vu. Comandini, con un sorriso che forse cela la consapevolezza della partita di scacchi che si sta giocando, parla di "futuro assetto istituzionale della Regione" e di "punti programmatici", termini altisonanti che fanno sorridere chi ha visto questa scena ripetersi all'infinito.





Il PD si presenta con "una grande disponibilità", ma chi conosce i corridoi del potere sa che questa disponibilità ha sempre un prezzo, misurato in termini di influenza e controllo. L'incontro tra Todde e il PD della prossima settimana, tra assemblee e direzioni regionali, promette di essere l'epilogo di queste strategie, dove verranno distribuite le parti ai vari attori.

"Siamo venuti qui a festeggiare insieme alla presidente la sua proclamazione ufficiale, prima donna governatrice della storia dell'autonomia in Sardegna". Con queste parole, il segretario del PD, Piero Comandini, esprime un'emozione genuina o, forse, getta la maschera sullo scacchiere politico che si sta preparando in Sardegna.