La stretta vittoria di Todde in Sardegna: Un successo o un segnale d'allarme?

"Saremo governo di tutti i sardi", promette Todde, parole che suonano più come un desiderio che come una certezza, considerando la spaccatura evidenziata dal risultato elettorale. Non c'è dubbio che il compito della nuova giunta non sarà facile, soprattutto quando si parla di "risposte immediate pratiche, concrete" a problemi che sono tutt'altro che nuovi o semplici da risolvere.





La Todde sembra puntare molto sulle "competenze tecniche", ma si sa, in politica, non basta essere esperti in un settore per garantire il successo di un governo. La vera sfida sarà quella di bilanciare queste competenze con la capacità politica e amministrativa, senza cadere nel tranello di soluzioni tecnicistiche che ignorano la realtà complessa e variegata della società sarda. Dal canto suo, il PD sembra già posizionarsi per ottenere il massimo dall'accordo di coalizione, rivendicando "tre assessori più una casella" importante.





La politica dei numeri e delle poltrone, insomma, non tarda a fare capolino anche in questo nuovo esecutivo regionale. La verità è che la Sardegna e i suoi cittadini necessitano di ben altro che semplici dichiarazioni di intenti o di un governo che risponde più alle logiche di partito che alle reali esigenze del territorio. La sfida della Todde e della sua squadra sarà quella di dimostrare di poter andare oltre le promesse elettorali e di essere effettivamente "il governo di tutti i sardi", una sfida che, dati alla mano, si preannuncia tutt'altro che semplice.





La stretta vittoria di Todde non deve essere vista solo come il successo di una coalizione o la sconfitta dell'altra, ma piuttosto come un segnale d'allarme: la Sardegna è divisa e insoddisfatta, e spetterà a questo nuovo governo dimostrare di poter realmente contribuire a ricucire questo tessuto sociale così complesso e frammentato.

In Sardegna si chiude un capitolo elettorale interminabile con la proclamazione ufficiale di Alessandra Todde come nuova governatrice, ma la vittoria per soli 3.061 voti su Paolo Truzzu lascia l'amaro in bocca. Non si può certo dire che la neo presidente abbia stravinto, anzi, il margine risicato di preferenze ci fa riflettere sulla fiducia, o meglio sulla mancanza di essa, che i sardi ripongono nelle istituzioni.