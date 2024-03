Mario Bruno (PD): La delibera sui nuovi ospedali, una farsa

E mi chiedo cosa abbia da dire il centrodestra ora, dopo aver avuto un’intera legislatura per varare una delibera sui nuovi ospedali, per dettagliare e impegnare risorse certe che pure aveva in cassa, per definire veri e propri studi di fattibilità, per avviare la progettazione e perfino i lavori. Aveva tutto il tempo, ma lo ha sprecato. Solo una delibera last-minute di facciata. Sulla sanità invece serve una riflessione e una operatività seria, gli ospedali attuali devono essere messi in grado di funzionare, accanto alla medicina del territorio, da potenziare e rafforzare. Serve anche la programmazione di nuovi ospedali. Ma basta con le farse.

Imbarazzante e fuorviante la polemica del presidente uscente del consiglio regionale sulla sospensione della delibera della Giunta Regionale sui nuovi ospedali, approvata a poche ore dal voto. Tralascio gli aspetti legati all’opportunità e alle funzioni delle diverse articolazioni della Regione. Entro nel merito. Di cosa stiamo parlando? Di una mera presa d’atto di studi di fattibilità delle Asl, presentati nel luglio scorso, taluni molto frettolosi e striminziti, alle quali l’assessore alla sanità uscente aveva dato mandato per attività conseguenti, al fine di attivare un piano d’investimenti, che in quella delibera appare ancora molto impreciso e fumoso.