Sospensione del progetto per i nuovi ospedali in Sardegna: Fra cautela erariale e polemiche politiche





Di fronte a questa incertezza, l'ex presidente del Consiglio regionale e coordinatore regionale della Lega, Michele Pais, esprime la sua preoccupazione, invitando a una riflessione collettiva che vada oltre le divisioni partitiche, a tutela della sanità pubblica sarda. La situazione solleva interrogativi non solo sui futuri investimenti nella sanità dell'isola ma anche sulle dinamiche politiche che influenzano decisioni di fondamentale importanza per la comunità. La polemica suscitata da questa sospensione evidenzia la necessità di un dialogo costruttivo tra le forze politiche, per garantire che le esigenze di salute pubblica siano al centro dell'agenda governativa.

La direzione regionale della Sanità ha emesso una comunicazione che impone una pausa nella realizzazione dei quattro nuovi ospedali in Sardegna, un progetto avviato dalla giunta Solinas, con un impegno finanziario stimato in due miliardi di euro. Questa decisione, motivata dalla necessità di "cautela erariale", interrompe l'attuazione della delibera di giunta che prevedeva lo studio di fattibilità per le nuove strutture ospedaliere previste a Cagliari, Sassari, Alghero e Sulcis Iglesiente. La sospensione arriva in un momento di transizione politica, con l'attesa dell'insediamento della nuova presidente, Alessandra Todde, che ha annunciato un riesame degli ultimi atti della giunta uscente.