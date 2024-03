Critiche alla gestione dei nuovi ospedali in Sardegna: Tedde (FI) denuncia un'eccessiva interferenza dell'assessorato

Tedde accusa la Direzione dell'assessorato di "scendere pesantemente in campo, a gamba tesa, assumendo ruoli di governo che non le competono", ruoli che, secondo lui, spettano al futuro Governatore della Regione, la Todde. La presa di posizione dell'Assessorato viene descritta da Tedde come una "bizzarra inversione di ruoli" priva di fondamento giuridico, mossa che interpreta come un tentativo di "captatio benevolentiae" nei confronti del nuovo esecutivo regionale, un tentativo tuttavia già respinto dal partito principale della coalizione.





L'avvocato azzurro esprime preoccupazione per le possibili conseguenze di questa decisione, temendo che possa compromettere un progetto importante per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi sanitari in Sardegna. In attesa di chiarimenti sulle intenzioni della Todde e dei suoi alleati, Tedde assicura che il suo partito vigilerà attentamente, esercitando il ruolo di opposizione nel migliore interesse dei cittadini sardi.

"Una aberrazione". Con queste parole, il consigliere nazionale di F.I. Marco Tedde ha criticato duramente la nota della Direzione Generale dell’Assessorato della sanità della Regione Sardegna, che ha chiesto alle Aziende sanitarie di sospendere ogni decisione riguardante la realizzazione dei quattro nuovi ospedali.