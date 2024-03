Il Consiglio Comunale di Alghero del 15 marzo 2024 affronta temi caldi e pianifica interventi

Tra i temi trattati, spiccano la questione dei contributi affitto, la gestione delle autobotti, e diverse iniziative in vista della Settimana Santa.





In vista della Settimana Santa, il consigliere Bamonti ha chiesto interventi specifici, a cui l'amministrazione ha risposto con l'avvio delle iniziative. La grande richiesta da parte delle famiglie di posticipare l'orario di chiusura dei parchi cittadini ha trovato un riscontro positivo, con l'amministrazione che ha mostrato apertura alla proposta.





Le preoccupazioni riguardanti la mancanza di sistemi di sicurezza al CRA e l'assegnazione del bar Tarragona sono state affrontate, con progressi in entrambi i fronti. L'assegnazione del bar Tarragona, in particolare, vedrà il Comune accollarsi le spese straordinarie, in un gesto di supporto alle attività locali.





La questione delle meduse spiaggiate, un fenomeno naturale ma di impatto visivo e olfattivo notevole, è stata segnalata senza ulteriori azioni specifiche. Al contempo, l'urbanizzazione di Via Fratelli Accardo rappresenta un passo avanti significativo per la comunità della zona.





L'amministrazione ha risposto alle varie problematiche con un approccio proattivo. La graduatoria provvisoria per i contributi affitto è pronta e in attesa di approvazione. Tuttavia, l'allocazione di risorse minori dalla regione, con un taglio del 30%, pone sfide aggiuntive. Il problema delle partecipate, e in particolare il trasferimento di Nurra da bilancio ad altro settore, rimane un punto di discussione.





Il Consiglio Comunale di Alghero ha affrontato con determinazione e apertura le numerose questioni sollevate, proponendo soluzioni e pianificando interventi. L'impegno verso la risoluzione dei problemi evidenziati dai cittadini e la gestione attenta delle risorse finanziarie dimostrano la volontà dell'amministrazione di migliorare la qualità della vita in città e di promuovere uno sviluppo sostenibile.

Il Consiglio Comunale di Alghero si è riunito oggi, 15 marzo 2024, alle 17, in seconda seduta, per discutere una serie di questioni importanti che riguardano da vicino la vita dei cittadini e il futuro della città.