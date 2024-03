Todde contro Solinas: Accuse di nomine inadeguate - "Appena saremo operativi controlleremo tutto"

La gravità della situazione è sottolineata dalla stessa Todde: "È gravissimo che la giunta uscente decida di fare tutto ciò senza che nessuno possa fare nulla. Hanno avuto 5 anni per programmare e investire le risorse che avevano a disposizione, senza fare nulla, e ora si divertono a sistemare gli amici". Queste parole delineano un quadro di malcontento e preoccupazione per le decisioni prese in spregio al bene comune e alla fiducia dei cittadini sardi. La promessa di Todde è quella di un controllo accurato e trasparente non appena la sua amministrazione sarà operativa: "Non appena saremo ufficialmente operativi, mi auguro in tempi brevi, controlleremo tutto ciò che è stato fatto all’oscuro dei cittadini e sulla pelle dei sardi".





L'impegno a rivedere e valutare le nomine e gli atti dell'amministrazione uscente si annuncia come uno dei primi passi della nuova presidenza, nel tentativo di riportare equità e trasparenza nell'operato della Regione. Il richiamo di Todde a Solinas per un comportamento più conforme alle responsabilità istituzionali testimonia la volontà di cambiamento e di rinnovamento politico-amministrativo che l'elezione della nuova presidente porta con sé, segnando un punto di svolta nell'approccio alla gestione delle risorse e alla governance dell'isola.

La tensione politica in Sardegna non accenna a diminuire con la neo presidente della Regione, Alessandra Todde, che solleva pesanti accuse nei confronti dell'amministrazione uscente guidata da Christian Solinas. "Sono giorni che denunciamo comportamenti inadeguati da parte della giunta uscente che, anziché attenersi agli atti di ordinaria amministrazione, continua a fare nomine di ogni tipo. Tutto chiaramente all’oscuro dei cittadini", ha dichiarato Todde, evidenziando la mancanza di trasparenza e il sospetto di manovre a favore di interessi particolari negli ultimi atti della giunta Solinas.