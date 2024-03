Meloni e Todde: tensione post-elettorale in Sardegna

Mentre i tribunali sono al lavoro per la verifica finale dei verbali di oltre 1800 sezioni elettorali, le dichiarazioni di parte non mancano di scaldare gli animi. Da una parte, la premier Meloni esprime dubbi sulla chiarezza dei risultati e lascia intendere che la decisione di ricorrere al TAR da parte del suo partito verrà presa solo dopo la proclamazione ufficiale degli eletti. Dall'altra, Todde si mostra sicura della sua vittoria, sostenendo che il suo vantaggio su Paolo Truzzu, il candidato sconfitto, non potrà mai scendere al di sotto dei 1.500 voti.





Nonostante il risultato ufficiale sia ancora in bilico, con la proclamazione attesa tra il 21 e il 25 marzo, l'ex viceministra si prepara già per la prossima sfida politica, annunciando la sua partecipazione alla chiusura della campagna elettorale in Abruzzo a sostegno di Luciano D'Amico. La sua determinazione a contribuire alla sconfitta delle destre in Sardegna e nelle altre regioni che andranno al voto nei prossimi mesi rimane incrollabile. In questa fase di attesa e tensione, il destino politico della Sardegna e le possibili ripercussioni sul panorama nazionale rimangono un interrogativo aperto, con entrambi gli schieramenti pronti a difendere le proprie posizioni fino all'ultimo.

Le elezioni regionali in Sardegna continuano a tenere banco nella scena politica nazionale, con un acceso scambio a distanza tra la premier Giorgia Meloni e Alessandra Todde, la presunta vincitrice della contesa.