Michele Pipia sollecita il PD a convocare il tavolo di coalizione per le primarie a Cagliari

Pipia evidenzia l'importanza di coinvolgere attivamente i cittadini nel processo, sottolineando come nelle ultime settimane abbia ascoltato le richieste di molti che chiedono soluzioni concrete ai problemi accumulatisi negli anni. La necessità di una coalizione forte e di un programma credibile appare cruciale per rispondere efficacemente alle esigenze della popolazione. La potenziale coincidenza delle Elezioni Comunali con quelle Europee richiede una pianificazione tempestiva. Le Primarie, secondo Pipia, dovrebbero tenersi entro la prima o la seconda settimana di aprile per garantire il tempo sufficiente alla preparazione delle liste di coalizione.





Il sollecito di Pipia mette in luce l'esigenza di un dialogo ampio che abbracci non solo le questioni immediate della città, da Poetto a Sant’Avendrace e dalla Marina a Castello, ma anche la volontà di coinvolgere altre espressioni politiche e civiche che non hanno presentato candidati alle recenti consultazioni del 25 febbraio 2024. La convocazione del tavolo di coalizione rappresenta, quindi, un passaggio fondamentale per il rilancio di Cagliari, attraverso un processo di primarie che promuova la partecipazione, il dibattito e l'elaborazione di soluzioni per i numerosi problemi affrontati dai cittadini.

Michele Pipia ha chiesto al Partito Democratico (PD), in qualità di partito di maggioranza relativa del centrosinistra, di convocare il tavolo di coalizione cittadino per stabilire il regolamento delle Elezioni Primarie per la scelta del candidato sindaco per Cagliari. L'obiettivo è quello di selezionare il candidato ideale per guidare efficacemente l'amministrazione della città, superando gli anni di gestione considerati fallimentari sotto la guida della giunta Truzzu.