Alessandra Todde conferma il margine di vittoria nelle elezioni regionali sarde

"Tutto procede nel rispetto delle procedure previste," ha affermato, smentendo le speculazioni e rassicurando sulla regolarità del procedimento post-elettorale. Todde ha precisato che il tribunale ha completato l'esame delle sezioni mancanti e che lo scarto tra lei e Truzzu si attesta sui 1.600 voti, mantenendo così una solida distanza dal suo competitor.





"Mentre attendiamo l'esame dei verbali ed il completamento del processo di verifica, stiamo lavorando insieme con la coalizione per arrivare pronti al momento dell'insediamento ed occuparci da subito dei problemi più urgenti," ha aggiunto, delineando un quadro di attiva preparazione per il suo imminente mandato.





Dal suo staff arrivano conferme che il calendario per gli incontri con le forze politiche, finalizzati alla costruzione della giunta, è quasi pronto. La presidente pentastellata ha sottolineato l'importanza di criteri quali la discontinuità, la presenza femminile e le competenze specifiche nella selezione dei futuri membri della giunta, inviando così un chiaro segnale di rinnovamento e di attenzione alle questioni di genere e professionalità.





Concludendo il suo messaggio, Todde ha invitato a mantenere la serenità in attesa dell'ufficializzazione dei risultati, esprimendo il desiderio di condividere la gioia di questo momento storico con tutti i sardi e le sarde che vedono nell'esito delle elezioni un importante segnale di cambiamento per la regione.

Alessandra Todde, la neo presidente in pectore della Regione Sardegna, ha recentemente confermato tramite i social media che, nonostante le voci di un possibile assottigliarsi del divario con il suo avversario di centrodestra Paolo Truzzu, il margine di vittoria rimane sostanzialmente invariato. In un messaggio rivolto agli elettori e ai cittadini sardi, Todde ha voluto chiarire la situazione a una settimana dalle elezioni, rispondendo alle domande di molti sulla percezione che il processo elettorale sia in una sorta di stallo.