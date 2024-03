Tensione tra M5s e Pd a Cagliari sulla scelta del candidato sindaco

Licheri, noto per il suo ruolo determinante nella formazione dell'alleanza e nella convergenza su Alessandra Todde per il fronte M5s, ha espresso queste considerazioni in merito alla selezione dei candidati sindaco per le principali città della Sardegna, tra cui Cagliari, che si apprestano a votare a giugno. Jacopo Fiori, segretario provinciale del Pd, ha risposto con sorpresa e moderazione alle parole di Licheri, sottolineando attraverso i social media che nel Pd "le primarie sono un elemento costitutivo, previsto dallo Statuto". Fiori ha invitato a un dialogo costruttivo, evidenziando l'importanza della "prudenza, ragionevolezza e rispetto delle differenze e della storia politica altrui", e ha concluso il suo intervento con un appello alla calma e alla riflessione.





Questo scambio di vedute tra i due partiti alleati riflette le diverse visioni sulla partecipazione democratica e sulla selezione dei candidati, anticipando un dialogo che sarà cruciale per la definizione delle strategie elettorali in vista delle prossime competizioni amministrative.

A Cagliari, il dibattito sulla scelta del candidato sindaco per il Campo largo ha acceso le prime scintille tra Movimento 5 Stelle (M5s) e Partito Democratico (Pd), evidenziando una tensione che segue le recenti elezioni regionali. La controversia è nata dalle dichiarazioni di Ettore Licheri, esponente di spicco del M5s in Sardegna, rilasciate a L’Unione Sarda, in cui ha definito le primarie "un metodo ipocrita", sottolineando che "la politica si deve assumere la responsabilità delle scelte, come è successo con le Regionali".