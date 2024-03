La vicenda del riconteggio e le delibere della giunta Solinas: Un'analisi di Valter Piscedda

Queste delibere, descritte come "da chilo" per la loro importanza, impegnano risorse pubbliche e distribuiscono incarichi, ma molte di esse non sono ancora state rese pubbliche per una consultazione approfondita. La neo eletta Presidente Alessandra Todde ha espresso forte critica verso queste azioni, ricevendo una risposta scomposta e aggressiva da parte dell'ex Presidente Solinas, che ha paragonato tale comportamento a quello della Giunta Pigliaru al termine della precedente legislatura. Tuttavia, un'analisi delle delibere approvate dalla Giunta Pigliaru mostra una predominanza di decisioni legate alla ordinaria amministrazione e variazioni contabili, con solo due nomine specifiche che non gravavano sulle scelte della Giunta successiva.





La reazione dei media locali, etichettati come "di regime", è stata criticata per non aver fornito un'analisi approfondita delle differenze tra le azioni delle due giunte, preferendo invece concentrarsi sulla questione del riconteggio delle schede, considerata una "non notizia" rispetto alla gravità delle delibere assunte poco prima del voto. La nuova maggioranza ha espresso l'intenzione di non dimenticare l'accaduto e di esaminare le delibere approvate per valutare eventuali azioni di revoca, assumendosi la responsabilità delle decisioni e cercando di stabilire un passaggio di consegne più ordinato e corretto rispetto a quanto avvenuto in passato, facendo appello a un comportamento meno arrogante da parte dell'ex Presidente Solinas.

Nel contesto della recente vicenda politica, il dibattito sul riconteggio delle schede e sulla possibilità di un ribaltone elettorale in Sardegna è stato definito come un' "arma di distrazione di massa". Questa espressione è stata utilizzata per sottolineare da Valter Piscedda esponente del PD su un post su facebook, come, nonostante le spiegazioni fornite sulle scarse possibilità che il riconteggio porti a cambiamenti sostanziali, il tema continui a essere alimentato, anche da figure di spicco della maggioranza uscente. L'attenzione è stata definita distolta da un'altra questione ritenuta di maggiore rilevanza: le 60 delibere approvate dalla Giunta uscente, presieduta da Christian Solinas, il 23 febbraio, due giorni prima delle elezioni.