Scontro totale in Sardegna: Tra delibere fantasma e memoria selettiva - La politica diventa Far West





Todde, indignata, ha sparato a zero: "Richiamo il Presidente Christian Solinas al doveroso rispetto istituzionale," un appello che suona forte e chiaro. Non si è fatta attendere la replica al vetriolo di Solinas, che, con una mossa degna di un pugile sul ring, ha ricordato a Todde che il centrosinistra non è stato da meno nella passata legislatura, con la Giunta Pigliaru che ha deliberato "147 volte in due sedute" prima delle elezioni del 2019. Solinas ha sferrato il suo contrattacco, invitando la neo governatrice a un po' più di "umiltà e prudenza nelle affermazioni."





Ma la bagarre politica non finisce qui. Entra in scena Luigi Arru, ex assessore della Sanità, che tenta di districare la matassa accusando Solinas di una "scomposta e aggressiva uscita," difendendo le mosse della Giunta Pigliaru come azioni di "sola ordinaria amministrazione." Arru, con un tono che vuole essere rassicurante, cerca di dipingere un quadro di normalità amministrativa, contrapponendosi alle "nomine poste in essere dalla Giunta Solinas due giorni prima delle elezioni."





Tirata in causa la sanità scende in campo anche Carlo Doria, attuale assessore alla sanità sarda, che con ferocia verbale attacca Arru accusandolo di "amnesia selettiva." Doria, in un crescendo retorico che svela una realtà alternativa, porta alla luce provvedimenti dell'ultima ora presi dalla Giunta Pigliaru, dimostrando che in politica la memoria è spesso un concetto fluido e l'accusa di amnesia selettiva diventa un boomerang che colpisce tutti.





In questa girandola di accuse, repliche e controrepliche, il palcoscenico sardo si trasforma in un'arena dove la verità è offuscata da una nebbia di parole, e la politica si riduce ad un caos di parole indistinto, dove tutti sembrano avere qualcosa da nascondere e nessuno sembra realmente interessato al bene dei cittadini. Nel frattempo, la Sardegna attende, sperando che tra un atto e l'altro di questa lotta politica, emerga finalmente qualcuno che si ricordi del motivo per cui è stato eletto: servire il popolo, non servirsi del popolo.

Facciamo un piccolo ripasso per non perdere il filo. La politica sarda è in fermento, infatti, la neo governatrice Alessandra Todde ha tirato una bordata contro la giunta uscente di Christian Solinas, appiccicandole l'etichetta di irresponsabile per aver adottato "oltre 200 delibere pochi giorni prima delle elezioni", un'azione che, secondo lei, nasconde sotto il tappeto le vere esigenze dei cittadini sardi, tenuti all'oscuro di decisioni fondamentali.