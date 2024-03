Arru a Solinas: La verità sulle delibere, tra amministrazione e nomine

L'ex assessore invoca un confronto basato sui fatti e sui documenti, facilmente consultabili sul sito istituzionale della Regione Sardegna, per smontare quella che percepisce come una narrazione distorta dei fatti. In un clima politico surriscaldato, dove le accuse di gestione opaca e di nomine di fine mandato volano da una parte all'altra dello schieramento, Arru chiama a un maggior senso di responsabilità, sia nella transizione tra le amministrazioni sia nel dibattito pubblico. La sua richiesta a Solinas è chiara: un passaggio di consegne corretto e ordinato, "analogamente, se non in qualità almeno in quantità, a quello che gli garantì Francesco Pigliaru nel marzo del 2019". La risposta di Arru non solo mira a difendere l'operato della sua giunta ma anche a ristabilire un dialogo basato sul rispetto reciproco e sulla trasparenza, elementi che sembrano essersi dissolti nel turbinio delle recenti polemiche politiche. Resta da vedere se tale invito al dialogo sarà accolto o se le tensioni politiche continueranno a dominare la scena sarda.

Luigi Arru, ex assessore della Sanità della Sardegna, torna alla carica con una risposta pungente a Christian Solinas, ex governatore dell'isola, riguardo alla polemica sulle delibere approvate all'ultimo minuto. "Nelle sedute del 5, 12, 19, 22 febbraio e 5 e 14 marzo 2019 la Giunta Pigliaru ha approvato, nella stragrande maggioranza, delibere di sola ordinaria amministrazione e, segnatamente, variazioni contabili delle poste di bilancio," afferma Arru, sottolineando la natura burocratica e non politica di tali decisioni. La presa di posizione di Arru non lascia spazio a interpretazioni: le mosse dell'allora giunta di centrosinistra vengono dipinte come gesti di mera gestione amministrativa, in netto contrasto con l'"improvviso iperattivismo" attribuito a Solinas e alla sua squadra poco prima del cambio al vertice della regione. "Solo due delibere, entrambe del 12 febbraio, riguardano nomine," precisa Arru, disegnando un quadro di responsabilità e prudenza da parte della sua amministrazione. Arru non risparmia critiche all'atteggiamento di Solinas, definito "scomposto e aggressivo", e alle sue accuse ritenute "vuote e pretestuose".