Carlo Doria ad Arru: "Amnesia selettiva sulle delibere Pre-Elezioni?"

"Bene avrebbe fatto l'ex assessore Arru a non scomporsi precipitandosi in una difesa d'ufficio che denota una certa amnesia selettiva," inizia Doria, affilando le armi per una battaglia dialettica senza esclusione di colpi. La memoria corta di Arru, secondo Doria, sembra omettere deliberatamente le mosse dell'ultima ora fatte dalla Giunta Pigliaru a ridosso delle scorse elezioni.





Un elenco di provvedimenti che, a detta dell'Assessore della Sanità, parlano chiaro: da una pianificazione triennale per le RSA, che includeva ben 1252 strutture private accreditabili, fino alla rideterminazione dei tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie, senza dimenticare l'approvazione di un programma di investimenti in edilizia sanitaria da oltre 136 milioni di euro. Doria, senza peli sulla lingua, non si limita a un mero esercizio di memoria storica ma lancia un monito che suona come una sentenza: "Potrei andare oltre - e servendo lo farò - ma mai più che in questo caso per l'ex assessore Arru vale l'antico adagio 'un bel tacere non fu mai scritto'."





In questa arena politica dove le accuse volano basse e i ricordi si fanno nebbiosi, Doria non solo difende l'operato della sua amministrazione ma si erge a custode della verità, pronto a scoperchiare i vasi di Pandora lasciati in eredità dalla precedente gestione. La sfida è lanciata, e l'Assessore della Sanità sembra non avere alcuna intenzione di ritirarsi dal duello. Nel teatro dell'assurdo che è la politica sarda, la memoria diventa un'arma e l'amnesia selettiva un'accusa che pesa come un macigno.

