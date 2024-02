Gallura fuori dalla giunta Todde, un gioco di potere che ignora il nord-est della Sardegna

Impazza il toto-assessori, passatempo che in Sardegna avrà un sapore amaro per i galluresi, esclusi dal cerchio magico del potere regionale. E mentre 37.327 elettori hanno sognato con Paolo Truzzu, 25.123 hanno sperato in Alessandra Todde, scoprendo che la speranza, a volte, è solo un'illusione ottica nel deserto politico.





Giuseppe Meloni, presidente Pd ed ex sindaco di Loiri Porto San Paolo, emerge come il vincitore morale di questa contesa, il secondo più votato in Sardegna, una sorta di re senza corona che ora potrebbe scegliere tra il seggio del Consiglio regionale e la tentazione di un assessorato di peso.





Dall'altra parte, i Cinque Stelle giocano a una versione politica di "L'ultimo dei Mohicani", con Roberto Li Gioi che cerca di strappare al fotofinish un seggio a Vincenzo Bifulco in una corsa che ha più suspense di un thriller di Hitchcock. Ma tra sogni di gloria e realpolitik, la domanda sorge spontanea: chi avrà la meglio in questa faida interna all'ultimo voto?





E poi c'è Ivana Russu, la capogruppo Pd di Olbia con poco più di tremila voti, sospesa tra il sogno di un seggio a Cagliari e la cruda realtà di chi si trova alla porta del Consiglio regionale senza sapere se entrerà o resterà a bussare. La sua, più che una corsa, sembra una maratona su un tapis roulant: tanta fatica, ma il traguardo sembra non avvicinarsi mai.





In questa tragicommedia politica, la Gallura si ritrova spettatrice non pagante di un dramma in cui la distribuzione dei ruoli sembra ignorare le comparse, relegandole ai margini della scena. La Giunta Todde si profila all'orizzonte come un castello le cui mura sembrano troppo alte per i galluresi, esclusi dalla festa del grande potere, in attesa di un colpo di scena che forse non arriverà mai.





Il messaggio è chiaro: nella roulette russa della politica regionale, la Gallura ha puntato sul cavallo sbagliato. E in questo teatro dell'assurdo, dove la speranza si infrange sugli scogli della realpolitik, resta solo l'eco di un potere che sfugge come sabbia tra le dita, lasciando dietro di sé domande, rimpianti e la certezza che, forse, la prossima volta sarà diverso. O forse no.

Sembra proprio il caso di dirlo: povera Gallura! Terra di venti e di fedeltà politiche che, come pare, pagano poco in termini di poltrone in consiglio regionale. La recente vittoria dell'asse Pd-M5s ha lasciato il Nordest dell'Isola a bocca asciutta, con la Gallura che, per la sua lealtà al centrodestra, si ritrova ora più marginale di un attaccante in fuorigioco in una squadra di calcetto amatoriale.