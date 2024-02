Autonomia differenziata: Todde contro, tra diritti e voti online

Parole forti, che echeggiano come un campanello d'allarme per l'isola, dalla bocca di chi si appresta a governarla. "E' un provvedimento indecente che indebolisce tantissimo l'autonomia della Sardegna perché il fatto di poter contrattare quelle che sono le materie di cui occuparsi non è una cosa che può essere utile, soprattutto per le regioni a statuto speciale come la mia", afferma senza mezzi termini. Ma Todde non si ferma qui. Sfiora l'innovativo, l'avanguardistico, guardando al futuro delle urne con un'idea che sa di rivoluzione: il voto online.





"Sono assolutamente favorevole al fatto che si possa votare online e mi piacerebbe anche per le prossime elezioni si possa estendere questa modalità anche per quanto riguarda la Sardegna". Un'idea che strizza l'occhio ai giovani, ai fuorisede, a chi la Sardegna la vive tra le onde del web e non solo quelle del mare.





E per gli studenti? Un biglietto aereo al costo di un viaggio in treno, perché la distanza non sia mai un ostacolo alla partecipazione democratica. Il quadro elettorale che emerge da questa visione è sorprendente quanto la candidata stessa.





L'Istituto Cattaneo, con la sua lente d'analisi, ci regala un'istantanea su un elettorato che non conosce barriere ideologiche. A Cagliari, "più di un terzo degli elettori leghisti hanno votato per Alessandra Todde". Un dato che fa riflettere, che mostra come il richiamo della Todde abbia attraversato i confini del partito, del pregiudizio, della politica tout court, per approdare in un territorio dove i voti sono di chi sa conquistarli, non di chi li pretende per appartenenza.





A Sassari, poi, la musica non cambia, con una partecipazione che vede Todde attrarre consensi da ogni angolo dello scacchiere politico. Un fenomeno trasversale, un'attrazione che va oltre le etichette, dimostrando che, forse, in Sardegna, la politica si fa ancora guardando negli occhi le persone, non i simboli. In conclusione, quello che Todde propone è un mix esplosivo di conservazione e innovazione.





Difende l'autonomia dell'isola come un leone, ma non teme di cavalcare le onde del cambiamento, proponendo soluzioni moderne a problemi antichi. Una strategia che sembra aver pagato, se le urne hanno parlato in suo favore in modo così trasversale. Resta da vedere se questo spirito combattivo e questa apertura al nuovo saranno la chiave per affrontare le sfide che attendono la Sardegna. Niente mezze misure, solo la pura, cruda realtà. E qualche buona idea, per non farsi trovare impreparati al futuro.

