Alghero al Centro-Destra: Truzzu sfiora la vittoria regionale, Fratelli d'Italia cresce

Questo risultato è il frutto di un impegno condiviso, in cui ogni forza politica della coalizione ha contribuito, dimostrando che l'unità e la collaborazione portano a risultati tangibili. In particolare, Fratelli d'Italia ad Alghero emerge come uno dei protagonisti di questa elezione, passando dall'1,09% del 2019 al 10,20% attuale, un salto qualitativo che testimonia l'approvazione dell'elettorato verso le politiche e l'operato del partito. Nonostante la soddisfazione per questi numeri, c'è il rammarico che nessun candidato algherese della coalizione, anche quelli più votati, sia riuscito a entrare in Consiglio regionale, a causa dei meccanismi della legge elettorale. Monica Pulina e Mario Conoci, candidati locali del centro-destra, pur non essendo stati eletti, hanno ricevuto un sentito ringraziamento per il loro impegno. Entrambi guardano già al futuro, focalizzandosi sulle prossime elezioni comunali e sulle prospettive di crescita per la comunità di Alghero.





Marco Di Gangi, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, sottolinea l'importanza dell'unità e della coesione all'interno della coalizione, in vista delle future sfide elettorali. È fondamentale, secondo Di Gangi, mantenere salde le relazioni e lavorare con lealtà reciproca per continuare a meritare la fiducia degli elettori. Alessandro Cocco, assessore e esponente della coalizione, rafforza l'idea che solo attraverso una proposta unitaria e una squadra coesa si potranno portare a termine i progetti avviati per la città di Alghero.





L'obiettivo è quello di offrire soluzioni concrete ai cittadini, lavorando insieme per il bene comune. Fratelli d'Italia, con il supporto dei suoi dirigenti e iscritti, è pronto a dare il proprio contributo al progetto di coalizione, sfruttando anche i solidi rapporti di collaborazione con i rappresentanti a Roma e nel governo nazionale. Questo momento richiede unità di intenti e azione condivisa per il futuro di Alghero e dei suoi cittadini, un messaggio che la destra locale intende portare avanti con determinazione e ottimismo.

In una tornata elettorale che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all'ultimo, il centro-destra, guidato da Paolo Truzzu, si è fermato a un passo dal traguardo in Sardegna, mancando per poco più di duemila voti su 750,000 la presidenza della Regione. Tuttavia, ad Alghero, la coalizione di centro-destra, civica e sardista, ha motivo di festeggiare, avendo consolidato la propria presenza e il proprio consenso tra gli elettori. Con oltre il 51% dei voti raccolti da Truzzu e il 56,9% destinati alle proprie liste, contro il 42% della Todde e il 37,60% dei partiti del "campo largo", il successo ad Alghero rappresenta una vittoria significativa.