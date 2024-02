Alghero rimane una roccaforte forzista: Soddisfazione per i numeri raggiunti da Tedde e Caria

I cittadini algheresi hanno risposto in massa all’appello elettorale di Marco Tedde e Giovanna Caria, supportati dalla appassionata squadra di Forza Italia che in città si conferma il partito più importante, col 15,3% e 2846 voti. Seguiti dai Riformatori, molto tonici con Marinaro, che ottengono un buon 11,5%.





Più distanziati Fratelli d’Italia con 1892 voti e il 10,2%. A seguire la Lista Civica Uniti col 10,3% e il PD col 9,6. I risultati dei due candidati Tedde e Caria sono veramente entusiasmanti. Tedde per la terza volta alle elezioni regionali è stato in assoluto il più votato ad Alghero con ben 2471 voti, e da solo ha distanziato FdI di circa 600 voti. Caria, alla sua prima esperienza regionale, ha conseguito un ottimo risultato, 1438 preferenze.





Insomma, un successo a tutto tondo. Forza Italia Alghero per l’ennesima volta si conferma la roccaforte del partito azzurro in Provincia e in Sardegna. Circostanza che certifica che gli azzurri catalani sono apprezzati e seguiti con affetto per il loro assiduo lavoro a favore della comunità, con proposte ed azioni politiche corali che puntano efficacemente a risolvere i problemi dei cittadini e a disegnare per i giovani e le nuove generazioni l’Alghero del futuro.





Ringraziamo per l’impegno profuso la grande squadra di Forza Italia Alghero, formata da tante donne e tanti uomini che fanno politica per passione. Lontani anni luce da certo “carrierismo” che da ultimo sembra inquinare la politica. Ma ringraziamo soprattutto i cittadini algheresi che ci hanno premiati con uno straordinario risultato. Ci impegneremo ancor di più nell’interesse della nostra comunità, forti di questa fiducia e di questo straordinario consenso –chiudono Camerada e Peru-.

“Ci aspettavamo un buon risultato ad Alghero per Forza Italia. Possiamo però dire che è stato ottimo, al di là di ogni più rosea aspettativa.” Così il Capogruppo di F.I. in Consiglio Comunale Nunzio Camerada e il Vice coordinatore provinciale Antonello Peru commentano il risultato degli Azzurri algheresi.