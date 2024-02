Le elezioni regionali in Sardegna con un pizzico di satira

Da una parte, abbiamo il centro-sinistra, capitanato da Soru, che si sente come in un thriller: imbavagliato e inseguito da ombre fasciste, evocando immagini di eroi del passato in lotta per la libertà di parola. Nonostante il clima da film di Hitchcock, Soru e i suoi si muovono tra gli elettori promettendo un futuro luminoso, se solo potessero liberarsi di quel fastidioso bavaglio.





Poi ci sono i temerari della Sinistra a 5 Stelle, pronti a sfidare il nulla – letteralmente, perché non sembrano esserci chiari nemici o paure. Questi intrepidi politici navigano nell'incerto mare elettorale con la tranquillità di chi non ha paura dei fantasmi, perché, dopotutto, come si sa, i fantasmi non votano.





In questo teatro politico, Truzzu preferisce un approccio più misterioso. Raramente parla, ma quando lo fa, è come se invocasse l'antica arte sarda di far parlare le pietre. Peccato che le pietre, a volte, tendano a dire cose che portano più danni che voti. Forse, in fondo, il silenzio è d'oro anche in politica.





Non dimentichiamoci di Chessa e i suoi valorosi Rossomori, che si sentono come Cenerentola alla festa del ballo: tutti hanno i loro principi azzurri (i "big" della politica nazionale), tranne loro. L'offesa è tangibile, quasi palpabile come la sabbia delle dorate spiagge sarde. Chessa si è chiesta perché non unirsi al grande ballo dei partiti, ma forse l'indipendenza e la sfida sono più dolci del conforto di "big" prestati.





E così, mentre l'isola si prepara al grande giorno di voto, il sipario si alza sul silenzio elettorale. Promesse di paradisi terrestri abbondano, e quasi tutti i candidati hanno fatto patti, almeno con se stessi, nella speranza di guadagnare un posto non solo nel consiglio regionale ma, chissà, forse anche in qualche paradiso politico.





In questo scenario, l'unica certezza è l'incertezza, e l'unico vincitore sicuro è il dramma politico. Gli elettori sardi si trovano davanti a una scelta che è molto più di una crocetta su una scheda: è un voto per il prossimo episodio di una serie che tiene tutti con il fiato sospeso. E come ogni buon finale di stagione, ci si può aspettare di tutto.

In un'isola dove il sole splende forte e i venti di politica soffiano ancora più intensamente, le elezioni regionali sarde del 25 febbraio 2024 si preannunciano come un episodio degno di una serie Netflix, con colpi di scena, dichiarazioni audaci e una spruzzata di dramma mediterraneo.