Salvini a Nuoro: Impegno per le infrastrutture e riduzione della dispersione scolastica

Salvini ha attribuito parte della responsabilità di questa situazione alla mancanza di infrastrutture adeguate, sostenendo che queste sono fondamentali per favorire lo sviluppo, l'impresa, il lavoro e l'istruzione. Ha poi ribadito il ruolo centrale del suo ministero nell'affrontare queste sfide e ha espresso orgoglio per la possibilità di contribuire con risposte concrete alla risoluzione dei problemi.





L'intervento di Salvini sottolinea l'importanza di investire in infrastrutture come leva per lo sviluppo economico e sociale, nonché per combattere fenomeni come la dispersione scolastica. Con queste dichiarazioni, il ministro si impegna a portare avanti iniziative che possano migliorare la situazione nel Nuorese, promettendo di dare priorità alle esigenze di una delle province più penalizzate della Sardegna.

Durante una tappa della sua campagna elettorale a Nuoro, in appoggio al candidato del centrodestra Paolo Truzzu, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha sottolineato le criticità che affliggono la provincia del Nuorese, evidenziando come sia stata trascurata nei decenni passati, con conseguenze dirette sui suoi indicatori economici e sociali. Salvini ha messo in luce il tasso di dispersione scolastica, che sfiora il 50%, come sintomo di una crisi più ampia che affligge la provincia.