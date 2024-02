Soru e la nuova pagina per la Sardegna: Oltre le spaccature del centrosinistra

La proposta di primarie, secondo Soru, è stata solo una facciata, una "messa in scena" per privare gli elettori di un diritto ormai consolidato nel centrosinistra, dimostrando la pochezza di un approccio politico che mira più a gestire gli equilibri interni che a rispondere concretamente alle istanze del territorio. Soru attacca direttamente l'alleanza tra Alessandra Todde, il PD e il M5S, sottolineando come il loro progetto sia crollato nei consensi e come le figure di spicco di queste forze politiche abbiano preferito distanziarsi per non associarsi a una probabile sconfitta.





"È stata un'esperienza molto bella, davvero bellissima, che mi ha arricchito tanto," riflette Soru, nonostante le difficoltà incontrate. L'ex presidente della Regione non si ferma alle critiche ma propone una visione costruttiva per il futuro: l'obiettivo è scrivere una "nuova pagina della storia dell'autonomismo sardo", partendo dalle fondamenta per costruire una "seconda autonomia" basata su poteri nuovi concordati con lo Stato. Soru immagina una Sardegna che superi le divisioni politiche tradizionali, creando un'autonomia che sia realmente al servizio dei cittadini e che garantisca diritti fondamentali, al di là delle logiche di potere centrale. Negli ultimi giorni di campagna elettorale, Soru si concentra su questo messaggio di rinnovamento, cercando di convincere gli indecisi che la sua proposta politica non solo è l'alternativa alle vecchie logiche partitiche ma rappresenta anche una concreta possibilità di rilancio per l'isola, basata su un nuovo patto con lo Stato che metta al centro i diritti e le esigenze dei sardi.

Renato Soru, imprenditore e politico sardo, si presenta come l'artefice di un rinnovamento politico in Sardegna, ponendosi in netto contrasto con la coalizione formata da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle per le imminenti elezioni regionali. A pochi giorni dal voto, Soru delinea la sua visione di un percorso politico che mira a riscrivere le regole dell'autonomia e dello sviluppo sull'isola, criticando aspramente l'esperimento di collaborazione tra PD e M5S, descritto come un fallimento annunciato. "All'inizio non mi sentivo in campagna elettorale, il mio obiettivo era animare il dibattito pubblico," afferma Soru, evidenziando come la sua candidatura sia nata quasi per caso ma si sia trasformata in un movimento di portata significativa. La sua critica non risparmia le dinamiche interne al centrosinistra, accusando i partiti nazionali di tentare di imporre esperimenti politici fallimentari ai territori, senza ascoltare le reali esigenze dei cittadini sardi.