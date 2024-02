Salvini a Cagliari: "I Sardi sapranno riconoscere chi mantiene gli impegni"

"Le partite si vincono al novantesimo", ha dichiarato il vice premier, evidenziando la sua convinzione che i sardi sappiano premiare chi, come lui, mantiene gli impegni presi. Durante il suo giro tra le bancarelle, Salvini, affiancato dalla consigliera regionale uscente di Forza Italia Alessandra Zedda, ha avuto modo di scambiare opinioni e ascoltare le necessità dei cittadini, distribuendo volantini e illustrando le proprie posizioni. Nonostante le critiche ricevute da alcuni settori politici, che lo hanno accusato di fascismo, leghismo e razzismo, Salvini ha ribadito la sua attenzione verso temi concreti come le infrastrutture stradali, portuali, aeroportuali e ferroviarie, aspetti che reputa fondamentali per lo sviluppo della Sardegna.





"Penso che i sardi siano persone molto concrete quindi se uno mantiene gli impegni ti premiano", ha affermato Salvini, ponendo l'accento sull'importanza del voto di domenica e sulla necessità per i cittadini di esercitare il loro diritto di scelta. "La Regione decide quasi tutto", ha sottolineato, invitando i sardi a non lasciare che siano altri a decidere per loro. Nel delineare il quadro politico attuale, Salvini ha evidenziato la divisione presente nel campo avversario e l'unità del centrodestra, considerandola un punto di forza per le imminenti elezioni.





"Noi come Lega non siamo specializzati in miracoli, però in una regione che è in ritardo di decenni, il ministro delle infrastrutture è presente", ha concluso, sottolineando l'impegno e la presenza costante del suo partito a favore della Sardegna. La sua visita al mercato di via Quirra non è solo un momento di campagna elettorale, ma rappresenta l'impegno di Salvini a mantenere un contatto diretto con i cittadini, ascoltando le loro esigenze e lavorando per tradurre le promesse in azioni concrete a beneficio dell'isola.

Matteo Salvini, in visita al mercato di via Quirra a Cagliari, ha espresso ottimismo riguardo le prossime elezioni regionali in Sardegna, sottolineando il suo impegno diretto verso i bisogni infrastrutturali dell'isola.