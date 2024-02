Schlein punta sul riscatto della Sardegna: Tra visione e realismo

Questa dichiarazione si pone in netto contrasto con le accuse mosse da Giorgia Meloni, che ha definito la coalizione di centrosinistra una "cavia del campo largo", critica che Schlein ribalta, accusando il centrodestra di aver sperimentato sulla pelle dei sardi con scelte politiche discutibili. La battaglia per il futuro della Sardegna si gioca su temi concreti come lavoro, sanità pubblica, caro vita, mobilità e continuità territoriale, con Schlein che evidenzia la vicinanza dei sardi ai problemi quotidiani e la loro aspirazione a un cambiamento tangibile. La critica al centrodestra si fa ancora più marcata quando Schlein osserva che "non hanno portato un solo risultato da rivendicare dopo 5 anni di governo", mettendo in luce una gestione dell'isola ritenuta inefficace. La coalizione di centrosinistra, pur nelle sue diversità, si propone come un fronte unito da una visione comune per il futuro dell'isola, contrapponendosi a un centrodestra descritto come forzatamente unito solo da interessi di potere.





La decisione di Todde di chiudere la campagna senza leader nazionali è vista come una scelta di coerenza, sottolineando il carattere squisitamente sardo della sfida elettorale. Schlein non nasconde la difficile posizione del PD nelle alleanze con il M5S in altre regioni, ma insiste sulla specificità della situazione sarda, dove la coalizione si è formata intorno a un progetto condiviso e non su imposizioni esterne, aprendo la strada a un nuovo modo di fare politica che potrebbe essere esportato anche in altre realtà regionali. In un contesto nazionale dove le sfide locali rischiano di essere sovrastate da dinamiche più ampie, la leader del PD ribadisce l'importanza di rispondere alle esigenze specifiche dei territori, promuovendo un approccio che metta al centro i progetti e le visioni prima delle candidature. Schlein chiude il suo impegno in Sardegna con un messaggio di speranza: la battaglia elettorale sarda potrebbe non solo definire il futuro dell'isola ma anche offrire lezioni preziose su come costruire politiche inclusive e rappresentative in tutta Italia.

Elly Schlein, leader del Partito Democratico, ha chiarito il suo sostegno a Alessandra Todde, candidata del centrosinistra per la presidenza della Regione Sardegna, in un clima elettorale che si surriscalda alle porte del voto. "Todde è la persona giusta per il riscatto della Sardegna", afferma Schlein con convinzione, delineando un quadro in cui la candidatura di Todde emerge come simbolo di competenza e unità, lontano dalle logiche di appartenenza partitiche che hanno caratterizzato la controparte. La leader del PD rifiuta l'idea che la Sardegna possa essere considerata un laboratorio nazionale per esperimenti politici, sottolineando la specificità della sfida sarda: "Non c'è in gioco il mio futuro, o quello delle opposizioni, ma dei sardi".