Meloni a Cagliari: "Sardi, Non Siete Cavie di Esperimenti Politici"

Le parole di Meloni disegnano il quadro di un'opposizione ritenuta incapace di offrire un progetto politico unitario e credibile, ricordando le difficoltà del governo Conte 2 come esempio emblematico delle conseguenze di alleanze forzate e prive di una visione condivisa. "Possono dire quello che vogliono, noi non stiamo insieme per costrizione, stiamo insieme da trent'anni per scelta", insiste Meloni, ribadendo la solidità e la coerenza del centrodestra, che si presenta come un blocco unito da valori e obiettivi comuni, in netto contrasto con le alleanze di convenienza criticate. Queste affermazioni non sono solo un attacco al campo largo ma rappresentano anche un appello ai sardi, invitati a rifuggire da chi li vorrebbe protagonisti di un esperimento politico incerto.





Meloni, dunque, non solo difende l'identità e la coesione del centrodestra ma lancia anche un messaggio di rispetto verso l'isola e i suoi abitanti, considerati non come semplici elettori ma come cittadini con diritti e dignità da preservare. Il comizio di Cagliari si rivela così un momento chiave nella strategia elettorale del centrodestra, con Meloni che, forte del suo ruolo di premier, si erge a difensore dei valori tradizionali dell'isola, contrapponendosi a visioni politiche ritenute estranee alle reali esigenze della Sardegna. Una presa di posizione che, al di là delle dinamiche elettorali, vuole ribadire l'impegno di un fronte politico che, da trent'anni, sceglie di stare insieme, condividendo una prospettiva di governo basata su coerenza e rispetto reciproco.

Giorgia Meloni, nel fervore del comizio di chiusura della campagna elettorale del centrodestra a Cagliari, non le manda a dire. Con un piglio deciso, la premier e leader di Fratelli d'Italia si scaglia contro il campo largo, accusandolo di voler trasformare la Sardegna in un laboratorio politico di dubbia efficacia. "Noi non stiamo insieme per costrizione, stiamo insieme da 30 anni, la nostra visione è compatibile", proclama Meloni, distanziando il suo fronte da quello che descrive come un conglomerato disomogeneo e incoerente. La critica al campo largo è tagliente: "E non veniamo in Sardegna a fare l'esperimento del campo largo. Ma che è? Largo rispetto a un campo da calcio? I sardi non meritano di essere cavie di un esperimento per mettere insieme gente che a Roma manco si guarda e qua fa finta di volersi bene."