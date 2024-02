Todde a Nuoro: "La paura della destra e la speranza del cambiamento"

Va all'attacco, sottolineando le mancanze di un governo di destra che, a suo dire, ha governato la Sardegna per cinque anni lasciandosi alle spalle solo danni. "Dice che non ho un programma - incalza Todde - Cara Meloni, ti sbagli di grosso. Noi vogliamo sistemare i danni che avete fatto voi per 5 anni al governo della Sardegna". E le promesse non mancano: difesa della sanità pubblica, lavoro non precario, diritti per tutti, rispetto per ogni persona, trasporti e mobilità per i sardi. Un manifesto di intenti che suona come una sfida diretta ai valori e alle politiche del centrodestra.





Ma non è solo un discorso di politica quello di Todde. È un richiamo ai valori profondi, alla storia di lotta e di resistenza della Sardegna, come dimostra la citazione dell'inno "Procurade 'e moderare, barones, sa tirannia", un riferimento ai moti rivoluzionari sardi del 1795. Una scelta che non è solo un omaggio alla tradizione, ma un messaggio chiaro: la lotta per la giustizia e per i diritti non conosce tempo, è attuale oggi come ieri. La battaglia elettorale, quindi, si trasforma in un confronto di visioni per il futuro dell'isola.





Da una parte, la destra che, secondo Todde, agisce per mantenere lo status quo, dall'altra il campo largo, che si propone come portatore di una speranza di rinascita per la Sardegna. In questo scenario, la voce di Todde a Nuoro non è solo la risposta a un attacco politico. È la voce di chi crede in un'alternativa, in un futuro diverso per la Sardegna, dove i danni del passato possono essere sanati e dove i valori di giustizia, lavoro, rispetto e mobilità si trasformano in pilastri di un governo che guarda prima di tutto ai bisogni dei suoi cittadini. Una sfida che, nelle parole di Todde, trova la sua forza nell'essere radicata nei valori autentici e nelle battaglie concrete per il cambiamento.

A Nuoro, l'aria è carica di attese e di promesse, mentre Alessandra Todde, candidata del campo largo a trazione Pd-M5s per le regionali in Sardegna, risponde al fuoco amico lanciato dalla premier Giorgia Meloni dalla Fiera di Cagliari. "La Meloni mi attacca dal palco di Cagliari. Non mi attacca il candidato Paolo Truzzu, ma la premier Giorgia Meloni. È evidente che la destra ha paura, noi invece non l'abbiamo". Parole che pesano come macigni, lanciate con la forza di chi si sente portavoce di un cambiamento necessario. Todde, affiancata da Pierluigi Bersani, non si ferma alle accuse.