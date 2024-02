Cagliari in festa: Il Centrodestra scommette su Truzzu - Presenti tutti i leader del centrodestra

Salvini, arrivato per ultimo, si posiziona strategicamente tra Meloni e Truzzu, e con una gomitata scherzosa, la premier risponde al leader leghista, in un'atmosfera che sa di complicità e di vecchie amicizie. La Meloni non le manda a dire: a Truzzu, "non preoccuparti per il fango... ci siamo passati tutti", un messaggio chiaro ai detrattori, un segno di quanto sia acceso il nervosismo dell'opposizione, priva di identità e proposte, secondo lei.





Un'accusa dura, che sottolinea la determinazione del centrodestra di non essere solo un'alleanza circostanziale, ma una scelta di campo chiara e decisa. La premier ha poi puntato il dito contro gli esperimenti falliti del campo avversario, usando la Sardegna come laboratorio politico, promettendo invece concretezza sul fronte della continuità territoriale, un tema caldo che tocca da vicino la vita degli isolani. Truzzu, dal canto suo, non si tira indietro e attacca il PD e il M5S, bollandoli come un esperimento già fallito. Una scelta netta tra il rispetto e il lavoro proposto dal centrodestra e gli esperimenti fallaci di chi ha già governato e fallito. Salvini, sempre diretto, chiama al voto come a un referendum sul lavoro, attaccando le politiche di reddito di cittadinanza e sottolineando l'importanza dell'occupazione, un valore sacro per la Lega e il centrodestra.





Tra i vari interventi, spicca anche quello di Tajani, che, ricordando Berlusconi, sottolinea l'unità del centrodestra e la determinazione a lavorare per la Sardegna, promettendo una governance responsabile e attenta ai bisogni dell'isola. La chiusura di questa grande manifestazione politica, con l'applauso a Berlusconi e le parole di ringraziamento a Solinas per il suo coraggioso passo indietro, dimostra una coesione e una determinazione che il centrodestra spera di tradurre in vittoria alle urne.





Un evento che, oltre a sottolineare la scommessa su Truzzu, ha messo in luce la visione di un centrodestra unito e pronto a continuare, con nuova forza, a governare in Sardegna sfidando le narrazioni avverse e puntando dritto al cuore dei problemi con proposte concrete e un programma chiaro.

