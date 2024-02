Valditara ad Alghero: "Sulla scuola sarda investiti più di 500 milioni"

Una cifra che non passa certo inosservata, segnando un prima e un dopo per gli istituti sardi. Il progetto Agenda Sud, poi, appare come il fiore all'occhiello di questa nuova strategia: "Con il progetto Agenda Sud porteremo in Sardegna più docenti, più dirigenti e una didattica innovativa, per una scuola in dialogo e aperta al territorio". Il ministro punta alto, mirando a rivoluzionare l'approccio educativo sull'isola con un occhio di riguardo per le materie scientifiche e la formazione tecnico professionale. "È fondamentale perché le imprese che investono o operano in Sardegna possano disporre di manodopera qualificata da poter utilizzare sul territorio". Non meno importante è la lotta contro la dispersione scolastica, un vero e proprio tallone d'Achille per la scuola sarda. Valditara assicura un impegno massimo anche su questo fronte, con un decreto da oltre 26 milioni di euro destinato a combattere l'esclusione e a promuovere il successo formativo di ogni studente.





"Ma l'investimento vero è per una scuola nuova, con una nuova didattica, nuove forme di apprendimento e nuova inclusione", conclude il ministro, delineando il profilo di un'istruzione che non si limita a guardare al presente ma si proietta con ambizione verso il futuro. Una scuola che, nelle intenzioni di Valditara, diventa motore di opportunità non solo per gli studenti ma per l'intero territorio sardo. Un impegno mai preso prima, un segnale chiaro che la Sardegna è pronta a giocare un ruolo da protagonista nel panorama educativo nazionale.

Quando si tratta di investimenti nella scuola sarda, il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, non usa mezzi termini: "Per la scuola sarda c'è stato un impegno che non era mai stato preso prima, con investimenti di 502 milioni di euro". Parole che risuonano come un'eco tra le aule della scuola media Sebastiano Satta di Alghero, testimoni di una visita non solo di cortesia ma di concretezza. Valditara, nell'incontro con i protagonisti dell'istruzione isolana, ha voluto sottolineare l'eccezionalità dell'operazione finanziaria a favore dell'edilizia scolastica, con ben 320 milioni di euro stanziati, "in buona parte individuati con la Finanziaria da fondi nazionali".