Fratoianni a Olbia: "Ripartire per una Sardegna migliore"

"Vinceremo queste elezioni per restituire alla Sardegna un futuro migliore di quello che gli ha consegnato una pessima destra che ha disgovernato questa terra", afferma con convinzione, delineando un orizzonte di speranza e di impegno per l'isola. La critica nei confronti della destra non è limitata a mere questioni ideologiche ma si radica in specifiche accuse di malgoverno, in particolare per quanto riguarda la gestione delle risorse finanziarie e l'impatto su settori chiave come la sanità e l'ambiente. "Non è stata capace di spendere e dove è intervenuta ha fatto danni giganteschi", sostiene Fratoianni, presentando la candidatura di Alessandra Todde alla presidenza della Regione Sardegna come la svolta necessaria per invertire questa tendenza.





La coalizione Alleanza Verdi e Sinistra viene esaltata come una "sorpresa positiva" della campagna elettorale, un simbolo di un impegno condiviso per il "buon governo" dell'isola. Il riferimento ai quasi 4 miliardi di euro di avanzo di bilancio lasciati dall'amministrazione precedente è emblematico di un'accusa ben più grave: quella dell'incapacità di investire per il bene dei cittadini sardi, una gestione delle risorse tacciata di miopia e inefficacia. Fratoianni punta il dito anche contro la politica nazionale e regionale in materia di continuità territoriale, un tema caldo che tocca la vita quotidiana di molti isolani. Ma è forse nel campo dell'agricoltura che le sue parole trovano un eco più forte, in un momento in cui la protesta degli agricoltori sardi è al centro dell'attenzione. La transizione ecologica e energetica, secondo il leader di Sinistra Italiana, non deve avvenire a discapito del settore agricolo, bensì attraverso una pianificazione attenta che garantisca il reddito e la sostenibilità delle pratiche agricole. Il suo appello agli agricoltori è un invito a guardare oltre le immediate difficoltà economiche, proponendo soluzioni concrete come l'introduzione di un salario minimo legale e di un prezzo minimo garantito per i prodotti agricoli. Queste misure sono viste come strumenti vitali per riequilibrare le dinamiche di mercato a favore dei piccoli produttori, spesso schiacciati tra i costi di produzione e i prezzi di vendita. In conclusione, Nicola Fratoianni non si limita a dipingere un quadro critico della situazione attuale, ma propone una visione per una Sardegna rinnovata, dove la giustizia sociale e la sostenibilità ambientale diventano i pilastri su cui costruire il futuro. La sua è una chiamata alle armi, un invito a credere in un cambio di rotta possibile, per una Sardegna che, nelle sue parole, "merita di meglio".

Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, non lascia spazio a interpretazioni ambigue nel suo discorso a Olbia, dove ha tracciato un percorso di riscatto per la Sardegna, promettendo un futuro radioso lontano dalle ombre di un passato recente segnato da quello che definisce un disastroso governo di destra.