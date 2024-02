Sardegna: Lucia Chessa e l'assalto ai "Big"

"Contestiamo la discesa di questi big nazionali che calano da Roma, non c'è motivo per cui vengano in Sardegna a fare turismo elettorale", dichiara senza mezzi termini. Un'affermazione che si pianta nel dibattito come un dardo avvelenato, lasciando intendere una critica non solo alla presenza fisica, ma alla stessa essenza delle visite elettorali di facciata. Il problema, secondo la candidata di Sardigna R-esiste, affonda le radici in una legge elettorale regionale che descrive con parole di fuoco: "La prima cosa che farei è cambiare la legge elettorale per la regione che è vergognosa, votata in combutta tra cendestra e centrosinistra". Un'accusa grave, che dipinge il quadro di un'arena politica dove gli accordi sottobanco e le alleanze di convenienza sembrano soffocare il vero spirito democratico. E mentre i riflettori nazionali si posano sulla Sardegna, Lucia Chessa non si lascia abbagliare.





La sua è una lotta che va oltre la conquista di una carica, è un grido di battaglia per l'autenticità e la rappresentanza vera. "La nostra è una lista civica di sinistra", sottolinea, delineando con chiarezza la posizione di un gruppo che si propone come alternativa radicale al sistema politico vigente. Le parole di Lucia Chessa, rilasciate durante la trasmissione di Rai Radio1 "Un Giorno da Pecora", risuonano come un monito, un invito alla riflessione per gli elettori e per l'intera classe politica sarda e nazionale. In una Sardegna che si trova al bivio tra il richiamo delle tradizioni e la spinta verso il rinnovamento, la sfida lanciata da Chessa potrebbe segnare l'inizio di un nuovo capitolo. Un capitolo dove il "turismo elettorale" lascia il posto a un confronto autentico sul futuro dell'isola, e dove la legge elettorale diventa specchio di una volontà popolare non più sacrificabile sull'altare delle convenienze politiche.

