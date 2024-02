Cucca (Azione) a Licheri: "I cavalli, a differenza degli uomini, non parlano"

Ancora una volta oggi si permette di dare giudizi ridicoli lanciandosi in false affermazioni. Tutto ciò ovviamente manifesta il suo nervosismo, determinato dai suoi sogni irrealizzati e irrealizzabili, ma anche un certo grado di cialtroneria e pochezza di idee, laddove ripeta cose già confutate in precedenza. Se si fosse informato, avrebbe potuto sapere che Soru non ha avuto alcun appoggio tecnico da nessuno, visto che ha raccolto le firme per la presentazione della sua lista. Inoltre, non è dato di sapere che accordo sarebbe intervenuto tra Cucca e Soru, salvo che il partito di Azione ha scelto il candidato più capace tra quelli in campo, aderendo al suo programma. Ed è fantastico leggere che il sottoscritto era stato designato Direttore generale di Solinas. E ciò conferma che Licheri parla senza pensare a ciò che dice. L’altro giorno ero Segretario generale, oggi sono Direttore generale.





Qualcuno gli spieghi che differenza c’è tra l’una e l’altra carica. Ma il senatore Licheri raggiunge l’apice della sua insipienza quando si permette di dare la patente di uomo di destra a Renato Soru. Proprio lui che non conosce la differenza tra destra e sinistra, abituato come è a svolazzare a destra e a manca, a seconda della convenienza personale. Un ultimo pensiero. Le liste bloccate, decise dai partiti, consentono di “nominare” i parlamentari. Nel passato il metodo di nomina dei senatori lo aveva adottato l’Imperatore Caligola, che aveva nominato senatore anche il suo cavallo. Ma i cavalli non potevano e non possono parlare. Gli uomini invece parlano e talvolta, come accade spesso al senatore Ettore Licheri, lo fanno a vanvera.

Oggi il senatore Ettore Grillo Licheri si lancia in un altro sproloquio che fa dubitare che pensi prima di parlare. Prima che coordinatore regionale di un partito noto per la sua incoerenza programmatica, Licheri farebbe bene - ma forse esula dalle sue capacità - a ricordarsi di essere un senatore della Repubblica Italiana. Gli indegni spettacoli e gli imbarazzanti sproloqui che sta proponendo in queste settimane non fanno onore a lui come persona, alla sua intelligenza e alla carica pubblica che ricopre. A maggior ragione quando lo stesso Licheri, in questi anni di perenne ebbrezza mediatica regalatagli dalla permanenza in Parlamento, è stato capace di prendere posizioni assurde su tutto e il contrario di tutto, compreso schierarsi con Salvini nella disumana vicenda del blocco delle navi ONG.