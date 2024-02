Schlein in Sardegna: "Una partita dei sardi per il loro futuro"





"Abbiamo costruito un programma comune. La destra è ossessionata dall'immigrazione ma non vede l'emigrazione di chi con contratti così precari e salari così bassi va via e invece deve poter avere un'opportunità qua," ha affermato Schlein, evidenziando le divergenze tra le politiche del centrodestra e le proposte del centrosinistra per il futuro della Sardegna. Schlein ha poi definito le elezioni regionali come "una partita dei sardi per il loro futuro," esprimendo il suo amore e rispetto per l'isola e la sua tradizione di autonomia. "È una terra che amo e che conosco da vicino e di cui ho grande rispetto. Anche della tradizione di autonomia che come dirigenza nazionale del Partito Democratico abbiamo pienamente rispettato. Non c'è stato nessuno un accordo calato dall'alto, noi ci siamo messi a disposizione del territorio che ha scelto insieme un progetto, una coalizione e ha scelto, devo dire, la candidata migliore, perché senza una candidatura come quella di Alessandra non sarebbe stato facile costruire questo progetto," ha concluso Schlein.





L'approccio del Partito Democratico, guidato da Schlein, riflette un impegno a lavorare a stretto contatto con il territorio sardo, ascoltando e valorizzando le sue esigenze e aspirazioni, in netto contrasto con le critiche rivolte alle politiche centraliste e allontanate dalle realtà locali. La campagna elettorale prosegue con la visione di un centrosinistra unito e determinato a proporre un cambiamento concreto per la Sardegna.

Durante la sua visita a Cagliari, Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha ribadito il pieno sostegno del suo partito alla candidatura di Alessandra Todde per la presidenza della Regione Sardegna, enfatizzando l'unità e la determinazione del centrosinistra nell'affrontare le imminenti elezioni regionali. "Noi siamo unitissimi a sostegno di Alessandra Todde e di una coalizione che il Partito Democratico sostiene con tutta la sua forza, con le sue competenze, con queste candidature bellissime che abbiamo in tutto il territorio sardo," ha dichiarato Schlein, rispondendo alle domande dei giornalisti riguardo alla compattezza del centrodestra e alla presunta frammentazione del centrosinistra. La segretaria dem ha sottolineato l'importanza di un programma comune che affronta le principali questioni regionali, come il lavoro di qualità, la sanità, l'energia, i trasporti e la continuità territoriale.