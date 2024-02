Tajani ad Olbia: Pieno sostegno a Truzzu e impegno per la Sardegna

L'esponente di Forza Italia ha poi ricordato il profondo legame che legava Silvio Berlusconi alla Sardegna, e in particolare alla Gallura, evidenziando come l'isola abbia sempre avuto un posto speciale nel cuore del fondatore del partito. "Berlusconi amava la Sardegna come fosse la sua terra natale e questo non va dimenticato," ha affermato Tajani, rievocando il contributo dell'isola anche in ambito di politica estera, grazie all'operato della Brigata Sassari. Tra gli impegni futuri, Tajani ha anticipato il lancio di un progetto Mediterraneo gestito dalla Regione Sardegna, che verrà presentato al Ministero degli Esteri e che coinvolgerà numerosi Comuni dell'isola, anche quelli di piccole dimensioni.





Questo progetto, sostenuto dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mira a rafforzare il ruolo della Sardegna nel contesto mediterraneo e a garantire un riconoscimento tangibile alle comunità locali. La visita di Tajani a Olbia si inserisce in un momento cruciale per la politica sarda, alla vigilia delle elezioni regionali, e sottolinea l'attenzione e il sostegno di Forza Italia verso l'isola, confermando l'impegno del partito a lavorare per la risoluzione delle problematiche territoriali e per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna.

"Sono qui per dare il pieno appoggio al candidato Truzzu". Con queste parole, Antonio Tajani, leader di Forza Italia, ha manifestato il suo supporto alla candidatura di Paolo Truzzu del centrodestra alla presidenza della Regione Sardegna, durante la sua visita a Olbia. Accolto nel palazzo comunale dal sindaco forzista Settimo Nizzi e dai rappresentanti regionali del partito, Tajani ha messo in evidenza le priorità per l'isola, sottolineando l'importanza della continuità territoriale e il lavoro svolto a livello europeo da Salvatore Cicu, deputato europeo sardo di Forza Italia. "Ci sono tanti problemi che vanno risolti - ha dichiarato Tajani - primo fra tutti quello della continuità territoriale."