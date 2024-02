Soru contro il silenzio dei media: Esposto per violazione della Par Condicio

Un esposto è stato depositato sia al Corecom regionale che all'Autorità nazionale Garante delle comunicazioni, segnalando una distorsione dell'informazione che, secondo loro, avvantaggia indebitamente alcuni candidati a discapito di altri. "Da giorni le iniziative e le proposte della Coalizione sarda e del suo candidato presidente sono scomparse dalle pagine dei giornali e dai servizi delle televisioni sarde", denuncia la coalizione in una nota che non lascia spazio a interpretazioni. Questa sparizione mediatica viene percepita come un tentativo di marginalizzare le loro proposte politiche, in un contesto in cui i leader nazionali e i ministri in carica sembrano godere di una copertura pressoché illimitata, a discapito del pluralismo e dell'equità che dovrebbero regnare sovrani nel dibattito pre-elettorale.





La coalizione non risparmia critiche neanche al servizio pubblico regionale, finanziato con i soldi dei cittadini, che avrebbe relegato le loro iniziative a una sorta di limbo informativo, negando di fatto a Soru e ai suoi sostenitori lo spazio che legittimamente dovrebbe spettare loro. La situazione descritta trascende la semplice questione di visibilità politica, toccando i fondamenti stessi della democrazia, dove l'informazione libera e pluralista è un diritto inalienabile. "Invece, oggi più che mai, è diventata agente attivo della propaganda elettorale e della narrazione dei candidati degli schieramenti nazionali", prosegue la nota, esprimendo un profondo dissenso verso un sistema mediatico che, anziché garantire un dibattito equo e trasparente, sembra piegarsi alle logiche della propaganda più sfacciata. Questo episodio solleva interrogativi cruciali sul ruolo dei media in periodo elettorale e sulla loro responsabilità nel garantire che tutti i candidati abbiano le stesse opportunità di raggiungere l'elettorato. La denuncia di Soru e della sua coalizione non è solo un grido di protesta contro un'ingiustizia percepita, ma anche un monito per tutti i cittadini sardi, chiamati a riflettere sulla qualità e sull'imparzialità delle informazioni che ricevono. Mentre l'esposto segue il suo corso legale, resta da vedere se e come il panorama mediatico sardo si adeguerà alle richieste di equità e trasparenza, fondamentali per il corretto svolgimento di ogni processo elettorale. La battaglia di Soru non è solo politica, ma anche culturale, una lotta per riaffermare i principi di una democrazia che si nutre di confronto aperto e leale, dove ogni voce ha il diritto di essere ascoltata.

In Sardegna, il panorama politico si infiamma non solo per le imminenti elezioni regionali, ma anche per una questione di etica giornalistica e diritti democratici. La Coalizione sarda, che sostiene Renato Soru per la presidenza della Regione, ha lanciato un'accusa pesante contro i media dell'isola, denunciando quello che considera un palese tentativo di soffocare la loro voce attraverso una violazione della par condicio.