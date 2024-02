Elly Schlein a Cagliari: Tra appelli al voto e proteste Pro Palestina

"Non ci sono due coalizioni in campo nel centrosinistra ce n'è solo una"





La questione che infiamma gli animi è chiara: il cessate il fuoco in Medio Oriente, un argomento che trascende i confini italiani e si insinua prepotentemente nel dibattito politico nazionale. "Chiediamo il cessate il fuoco da ottobre e abbiamo ottenuto che la Camera votasse la mozione del Pd nel passaggio parlamentare di pochi giorni fa", risponde Schlein ai manifestanti, tentando di placare gli animi con una dichiarazione che ribadisce l'impegno del suo partito nella ricerca della pace.





Ma la visita della segretaria del Pd non si limita a questo confronto ad alta tensione. Salita sul palco con Todde e il segretario regionale Piero Comandini, Schlein si rivolge a una platea di un migliaio di persone con un appello vibrante: "Passate in rassegna la rubrica e chiamate tutti, siamo all'ultimo miglio serve il contributo di tutti per battere questo centrodestra disastroso che ha governato la Sardegna". È un invito alla mobilitazione, un richiamo all'azione collettiva per cambiare le sorti di un'isola che, secondo la leader Pd, merita un futuro diverso.





Di fronte ad una Sardegna che vive quotidianamente la propria terra, Schlein sottolinea l'importanza del voto, un gesto che può sembrare minimo ma che in realtà detiene il potere di cambiare le cose: "Non dipende da noi, che veniamo dal continente - ha evidenziato la segretaria del Pd rivolgendosi alla platea - ma dipende da voi che vivete la vostra terra tutti i giorni, voi lo sapete chi è sfiduciato e non vuole andare a votare, a loro dovete rivolgervi". La battaglia elettorale si infiamma e, nonostante le divisioni interne al centrosinistra, con la candidatura di Renato Soru che sembra dividere le acque, Schlein è chiara: "Non ci sono due coalizioni in campo nel centrosinistra - ha ribadito riferendosi all'avversario nel centrosinistra Renato Soru - ce n'è solo una". È un messaggio di unità, un tentativo di ricompattare le forze in vista del voto.





La visita di Elly Schlein a Cagliari si chiude così, tra l'eco delle proteste e l'energia di un appello al voto che mira a riscrivere il futuro della Sardegna. Una giornata di politica viva, dove le questioni locali si intrecciano indissolubilmente con le grandi dinamiche internazionali, mostrando come, in ultima analisi, ogni scelta politica sia intrinsecamente globale.

Nell'aria carica di tensione politica e sociale di Cagliari, Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, si trova ad affrontare un'accoglienza turbolenta. Al teatro Massimo, dove è previsto un incontro elettorale a sostegno della candidata governatrice in Sardegna, Alessandra Todde, un gruppo di manifestanti pro Palestina la attende, armati di bandiere e guidati dal grido di "Palestina libera".