Per Bonelli "il centrodestra in Sardegna ha fallito su tutto"





"Il centrodestra ha abbandonato la sanità, non ha avuto una visione, in tema di infrastrutture ferroviarie, di politica energetica e di tutela del territorio ha dimenticato la Sardegna". Per Bonelli, insomma, "il governo Solinas ha fallito su tutto, ma invertendo i fattori il prodotto non cambia: sono sempre loro, gli stessi".

"C'è un principio dell'algebra che vogliamo applicare alla politica sarda: invertendo i fattori il prodotto non cambia, e i fattori sono Truzzu e Solinas, ma se cambi Solinas con Truzzu c'è sempre il disastro della giunta di destra di questa Regione". Così Angelo Bonelli, leader di Europa Verde e deputato per Alleanza Verdi e Sinistra, interviene nella campagna elettorale in vista delle elezioni regionali di domenica prossima.