Tedde e Caria incontrano le borgate in una due giorni "fuori porta"

Moderate dal Capogruppo in Consiglio Comunale Camerada, le assemblee hanno anche avuto modo di evidenziare la necessità di valorizzare il Distretto istituito ai sensi della legge regionale 16 del 1914, che dovrebbe mettere a sistema gli asset dell'agro: cultura, identità, agricoltura e altre attività imprenditoriali di produzione di beni e di servizi, all'interno di un quadro di tradizioni e di vocazioni. I candidati Tedde e Caria hanno avuto modo di sottolineare che l'agro deve essere integrato alla città attraverso un forte coinvolgimento delle rappresentanze nelle scelte amministrative e politiche, cosa che non sempre è avvenuta. Oggi il tour elettorale proseguirà al mercatino del mercoledì per poi proseguire a Nuoro, dove i candidati incontreranno il Ministro Tajani per poi rientrare ad Alghero dove in serata incontreranno imprese artigiane e società sportive per sentire le loro esigenze e le loro proposte.

Una due giorni "fuori porta" per i candidati algheresi di Forza Italia Marco Tedde e Giovanna Caria. Presso una struttura artigianale di Fighera prima e al Centro sociale di Guardia Grande dopo, peraltro riqualificato proprio dal Tedde sindaco. In due pomeriggi hanno incontrato alcuni rappresentanti dell'agro. Incontro proficuo, che ha visto affrontare i temi vitali dell'agro: dalla manutenzione delle strade e ai lavori sulla rete viaria avviati dall'assessore Peru con un investimento di 3 milioni di euro, anch'egli presente, per arrivare alla regolarizzazione dei lavori sulla rete viaria, passando per il Piano della Bonifica e il Pai, per arrivare alla necessità di modificare il Piano Paesaggistico regionale che tanti danni ha creato alla Sardegna e varare una nuova legge urbanistica.