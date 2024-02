Donne ridotte a mere attrazioni per i voti: La coalizione sarda si scaglia contro la mercificazione della donna in politica





Questo documento è la prova vivente di una cultura politica arcaica e misogina che, in maniera deplorevole, continua a considerare le donne non come individui portatori di idee e valori, ma come semplici oggetti da esibire per attrarre voti.





Le candidate delle liste della Coalizione sarda, tra cui Progetto Sardegna, Liberu, +Europa-Azione-Upc, Rifondazione comunista-Sinistra europea e Vota Sardigna, si levano in un coro unanime di condanna verso questo linguaggio retrogrado, che non solo denigra la dignità femminile ma minaccia i fondamenti stessi del rispetto reciproco in società. La riduzione del corpo delle donne a mero strumento di campagna elettorale non è solo indegna ma paventa l'ombra della violenza di genere, una piaga sociale che non può e non deve trovare spazio né nella politica né nella vita quotidiana. Le candidate consigliere denunciano con forza l'uso strumentale e misogino del corpo femminile, rifiutando categoricamente un modo di fare politica che sembra appartenere a un'era preistorica, dove il maschilismo patriarcale era la norma.





"Votatemi perché ho tante donne con me", sembra suggerire l'audio, un invito non solo oltraggioso ma pericolosamente obsoleto. Questo episodio non è un caso isolato, ma l'ennesimo segnale di un problema più ampio che richiede una presa di posizione ferma e decisa da parte di tutti gli attori sociali e politici. La Coalizione sarda, attraverso le sue candidate, invita a una riflessione profonda sul ruolo della donna nella società e sulla necessità di promuovere una cultura politica basata sul rispetto, l'uguaglianza e l'inclusione. In un momento così critico, la politica sarda si trova davanti a un bivio: da una parte la strada vecchia, battuta e disonorevole del maschilismo e dell'oggettificazione femminile; dall'altra, il percorso, forse più impervio ma certamente più giusto, del rispetto e della valorizzazione di ogni individuo, a prescindere dal genere. La scelta di quale via intraprendere definirà non solo il futuro della politica isolana ma anche il volto della Sardegna che vogliamo lasciare alle prossime generazioni.

In un'epoca in cui la lotta per l'uguaglianza di genere e il rispetto dei diritti delle donne dovrebbe essere prioritaria, un recente audio riportato dai media svela una realtà sconcertante nel panorama politico sardo.