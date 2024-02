La Coalizione Sarda contro il muro del silenzio mediatico

La denuncia è chiara e non lascia spazio a interpretazioni ambigue: "Ci stanno togliendo la voce". Giornali e televisioni locali, secondo la coalizione, avrebbero oscurato le loro voci, preferendo fare eco ai soliti noti, quei leader nazionali che con la loro presenza quotidiana nei media locali saturano lo spazio informativo, lasciando poco o nulla agli altri. Un'accusa grave, che getta ombre pesanti su quello che dovrebbe essere il sacro dovere dell'informazione: la pluralità delle voci. Il silenzio imposto non è solo un freno alla democrazia ma anche un tentativo malcelato di manipolazione elettorale, un modo per indirizzare il voto verso chi ha più potere, più visibilità, più voce. Ma la Coalizione sarda non sta al gioco, non si arrende al destino di essere una nota a margine nella pagina della storia elettorale dell'isola. "È l’ora di ribellarci", proclamano, invitando i sardi a rompere il silenzio, a fare rete, a usare ogni strumento disponibile per far circolare idee e proposte che altrimenti rimarrebbero confinate nell'ombra.





L'appello al popolo sardo è un invito alla resistenza attiva: condividere video, diffondere messaggi, parlare con familiari, amici e conoscenti per contrastare l'ingiustizia di un silenzio imposto. "Stanno cercando di manipolarci per decidere chi comanderà a Roma", denunciano, sottolineando la gravità di un tentativo di controllo che va ben oltre le questioni locali, mirando a influenzare le scelte politiche che avranno ripercussioni su tutto il paese. La chiamata alle armi della Coalizione sarda è un testamento della loro determinazione a lottare per un posto al sole nel dibattito politico dell'isola, rifiutando di accettare passivamente un ruolo marginale.





"C’è bisogno dell’aiuto e dell’impegno di tutti", ricordano, evidenziando che solo attraverso uno sforzo collettivo sarà possibile contrastare le dinamiche di esclusione e assicurare che ogni voce, ogni idea, ogni proposta abbia la possibilità di essere ascoltata. In questa battaglia per la visibilità e per il diritto a essere considerati interlocutori validi nel dibattito politico regionale, la Coalizione sarda si erge come simbolo di resistenza contro un sistema mediatico che sembra aver dimenticato il valore dell'equità e della pluralità delle voci. Una lotta che, al di là delle appartenenze politiche, interpella direttamente i principi fondamentali della democrazia e della libertà di espressione.

In una Sardegna sempre più polarizzata sul fronte politico, dove la voce dei grandi partiti nazionali sembra sovrastare ogni altro suono, la Coalizione sarda e il suo candidato presidente Renato Soru lanciano un grido di protesta che risuona forte sui social network: "RIBELLIAMOCI". Un appello vibrante, un invito alla ribellione contro un sistema mediatico che, secondo loro, ha deciso di mettere a tacere le proposte e le iniziative di chi non indossa le insegne dei colossi politici del continente.