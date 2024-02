Todde e la strategia del "Noi parliamo sardo" in chiave elettorale

Giuseppe Conte, ex premier e attuale guru del Movimento 5 Stelle, "avrebbe detto" di voler tornare in Sardegna ma è stata la stessa Todde a sventolare la bandiera del "no grazie", preferendo dare voce ai "rappresentanti della coalizione". Un'azione che potrebbe essere vista come un nobile tentativo di dare priorità alla voce isolana, ma che sospettosamente suona come una conveniente scusa per evitare imbarazzanti passerelle di ex alleati ora diventati ingombranti. "Abbiamo deciso di chiudere venerdì 23 sera a Cagliari, dando voce ai rappresentati della coalizione che mi hanno sostenuto in questa campagna, perché questa è una battaglia dei sardi", insiste Todde, in una narrativa che cerca di vestire di dignità una decisione che forse nasconde più di un semplice spirito autonomista.





