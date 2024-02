Audio sessista nella campagna elettorale sarda: Truzzu si distingue, il M5S agita le acque

Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari e candidato presidente per il centrodestra, si è trovato a dover gestire l'imbarazzo di squadra. E lo ha fatto con una presa di distanza che suona come una lezione di stile: "imbarazzante e sgradevole", ha definito l'audio, aggiungendo che "Parole inaccettabili, pronunciate da chi si sottopone al giudizio degli elettori per amministrare la Sardegna. E soprattutto inaccettabili per l'uso vergognoso del corpo della donna come merce elettorale".





Parole che sembrano disegnare Truzzu più come un cavaliere bianco in un torneo macchiato di fango, piuttosto che il leader di una coalizione impantanata in polemiche di bassa lega. Dall'altra parte, il Movimento 5 Stelle, mai così felice di cavalcare l'onda dell'indignazione. La senatrice sarda Sabrina Licheri attacca senza freni, dipingendo il candidato centrodestrista come il protagonista di una "subcultura maschilista, retrograda e sessista".





Parole forti, che però rischiano di suonare come l'ennesima puntata di una bagarre politica in cui l'indignazione sembra essere l'unica vera protagonista. In questo pantano Truzzu emerge con una figura più sfumata, difendendosi con argomentazioni che attingono alla sfera personale e alla composizione della propria lista, sottolineando la presenza femminile di spicco all'interno del suo team e nel suo partito.





Una mossa che, in un mondo politico sempre più incline alle semplificazioni e agli attacchi frontali, sembra voler ricordare che la realtà è sempre più complessa di quanto certe narrazioni vogliano far credere. E così, mentre l'audio sessista fa rumore, la vera questione sembra essere un'altra: fino a che punto siamo disposti a lasciare che la politica si riduca a uno scambio di accuse, spesso prive di un seguito concreto? La risposta, in questo caso, pare essere affidata alla saggezza dei sardi, chiamati a distinguere tra le responsabilità personali e le "ridicole strumentalizzazioni", in una competizione elettorale che, per una volta, potrebbe avere l'opportunità di elevarsi oltre le polemiche.

Nella calma apparente della campagna elettorale sarda, un audio sessista diventa il pretesto per un'ultima, disperata scaramuccia politica. Un candidato di centrodestra, dal nord dell'isola, si è lasciato andare a considerazioni poco edificanti, parlando di ragazze in minigonna come fossero ammiccamenti strategici per catturare voti. Una tattica che sa di vecchio, di trito e ritrito, e che ha innescato la solita valanga di indignazione.