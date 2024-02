Tedde e Caria: Una visione per l'energia in Sardegna tra promesse e sfide





Con la promessa di un rinnovamento che sa tanto di rivoluzione industriale, i due candidati alle prossime Elezioni Regionali si lanciano in un progetto ambizioso: superare il gap storico dell'isola in termini energetici attraverso la creazione di una Agenzia regionale dell'Energia. Un'idea che, sulla carta, ha il sapore dolceamaro di quelle promesse elettorali che sanno incantare quanto spaventare. "Per ridare impulso all’industria sarda e favorire l’insediamento di nuove realtà nelle aree più vocate, l’isola ha bisogno anzitutto di un piano per l’energia che risolva equivoci e ritardi non più sostenibili per gli imprenditori", sottolineano Tedde e Caria, mettendo il dito nella piaga di una questione che da decenni affligge la Sardegna: l'assenza del metano.





La loro soluzione, un'agenzia che faccia da ponte tra le esigenze del territorio e le possibilità offerte dalle nuove tecnologie energetiche, sembra un passo verso il futuro. Ma è un futuro realizzabile o una chimera politica? La questione dell'autosufficienza energetica è un tema caro a molti, soprattutto in un'isola che vanta potenzialità enormi in termini di risorse naturali. Tedde e Caria non mancano di evidenziare l'importanza di un approccio che metta al bando le speculazioni e il consumo indiscriminato del territorio, proponendo soluzioni che vanno dall'idroelettrico all'idrogeno verde, dal mare alle energie rinnovabili. Un cocktail energetico che suona come una dolce melodia per le orecchie di chi da anni chiede un cambiamento radicale.





Tuttavia, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, un mare che in Sardegna è particolarmente ampio e tempestoso. Le "scelte coraggiose e responsabili, sostenibili e lungimiranti" invocate dai candidati richiedono non solo un investimento economico significativo, ma anche una volontà politica ferrea, capace di navigare controcorrente rispetto agli interessi consolidati e alle resistenze culturali.





La promessa di Tedde e Caria è una scommessa sul futuro, un invito a credere che la Sardegna possa diventare un faro di innovazione e sostenibilità nel Mediterraneo. Ma le promesse elettorali sono come i fuochi d'artificio: luminose, spettacolari e, troppo spesso, effimere. Sarà compito dei sardi decidere se dare fiducia a questa visione o se rimanere ancorati a una realtà che chiede cambiamenti meno audaci ma forse più concreti. In un'isola dove l'energia è tanto una risorsa quanto una sfida, il progetto di Tedde e Caria potrebbe essere la chiave di volta o l'ennesima occasione mancata. Solo il tempo, e il voto, potranno svelare se il futuro energetico della Sardegna sarà all'altezza delle aspettative o se rimarrà un sogno nel cassetto.

Marco Tedde e Giovanna Caria, i cavalieri azzurri di Forza Italia, hanno disegnato un affresco per il futuro energetico della Sardegna che oscilla tra il geniale e l'utopico.