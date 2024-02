Giorgetti e l'autonomia Sarda: Un racconto elettorale

Sulla carta, parole d'oro, un inno all'autonomia e alla peculiarità sarda; nella realtà, un esercizio di retorica che sa tanto di déjà-vu. È curioso come, alla vigilia di ogni consultazione elettorale, la Sardegna diventi all'improvviso una terra di eccezioni, un'isola che galleggia lontana dalle correnti che muovono il resto del paese.





Un'isola, secondo Giorgetti, che vive in una bolla di autonomia, immune dalle dinamiche nazionali che, per il resto dell'anno, invece, sembrano incidere pesantemente sul suo destino. "Io sono qui per sostenere i nostri candidati che in questa regione, nell'ultima legislatura, hanno fatto bene, e sono sicuro che il centrodestra avrà i risultati che merita", prosegue il ministro, con un tono che vuole essere rassicurante ma che suona più come una paternale. Un endorsement che cerca di vestire i panni della neutralità, del semplice osservatore che, però, non può fare a meno di sottolineare il buon lavoro svolto dai suoi, in una terra dove, a sentire lui, il vento politico soffia in una direzione diversa da quella nazionale.





Ma i sardi, si sa, hanno la memoria lunga e un fiuto infallibile per riconoscere quando la politica tenta di giocare la carta dell'autonomia a proprio vantaggio. La realtà è che l'isola vive e respira nello stesso spazio politico e sociale del resto d'Italia, con le sue dinamiche nazionali che influenzano quotidianamente la vita dei suoi abitanti, dall'economia alla sanità, dalla mobilità all'istruzione.





Quindi, mentre Giorgetti si adopera in questo tentativo di disegnare la Sardegna come un'entità a sé stante, i sardi si preparano ad andare alle urne con la consapevolezza che il loro voto è sì un'espressione di autonomia, ma anche e soprattutto una risposta a politiche e dinamiche che travalicano i confini dell'isola. Sarà interessante vedere se il ripetuto racconto dell'autonomia sarda enunciata dal ministro troverà conferma nelle urne o se i sardi decideranno di scrivere un finale diverso a questa storia.

Giancarlo Giorgetti, appena sbarcato in Sardegna con la missione di sostenere i candidati della Lega per le imminenti elezioni regionali, afferma che: "La Sardegna è una regione autonoma e ha le sue dinamiche, pertanto non può essere letta sotto la lente di ingrandimento delle dinamiche nazionali".