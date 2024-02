Giorgetti e la promessa della mobilità in Sardegna: Parole al vento o veri piani di attuazione all'orizzonte?

Ma, attenzione, siamo nel pieno di un tour elettorale, e la Sardegna, con le sue ferite aperte e le sue speranze tradite, diventa palcoscenico ideale per promesse che sanno di già sentito, di déjà-vu politico. Giorgetti parla di "lavorare" e di "progetti già avviati" per colmare il gap ferroviario, un vuoto che in Sardegna ha il peso di un macigno, una lacuna che grida vendetta in una regione che sembra dimenticata dagli dei del progresso e dell'efficienza. E mentre il ministro assicura che il governo è già all'opera, i sardi non possono fare a meno di chiedersi se queste parole si trasformeranno in fatti o se rimarranno, come spesso accaduto in passato, promesse eteree, sospese nel limbo delle buone intenzioni.





La mobilità in Sardegna non è solo una questione di comodità, è un diritto fondamentale, è la chiave per lo sviluppo economico, sociale, culturale dell'isola. È il tassello mancante per garantire ai sardi quella parità di trattamento che il continente sembra aver dimenticato. La visita di Giorgetti, dunque, pur portando una ventata di speranza, lascia nell'aria un retrogusto di scetticismo. Sarà questa l'ennesima passerella politica in terra sarda o l'alba di un nuovo giorno per la mobilità isolana? Il gap ferroviario, questa ferita aperta nel cuore della Sardegna, sarà finalmente sanato o continuerà a sanguinare sotto il peso di promesse non mantenute?





I sardi aspettano, scrutano l'orizzonte in cerca di segnali concreti, di treni che corrono su binari nuovi, di strade che uniscono e non dividono. Aspettano di vedere se le parole di Giorgetti troveranno conferma nei fatti o se saranno destinate a dissolversi, come sabbia tra le dita, nel vento impetuoso della politica italiana. La speranza c'è, tenue ma persistente. Resta da vedere se sarà ricambiata.

Giancarlo Giorgetti, in visita a Nuoro, ha toccato con mano quella che è una delle piaghe storiche della Sardegna: l'isola della mobilità negata, dove il concetto di spostamento è un lusso più che un diritto. "Sulla continuità territoriale dobbiamo sviluppare subito un ragionamento per garantire a tutti i sardi le condizioni migliori di mobilità", ha dichiarato il ministro dell'Economia e delle Finanze, parole che suonano come una dolce melodia per le orecchie di chi da anni vive l'isolamento come una condanna.