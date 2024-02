Scontro finale in Sardegna: L'ultima battaglia per i voti tra autonomia e imposizioni nazionali





Giuseppe Conte ha dedicato tre giorni a viaggiare attraverso l'isola, mentre Elly Schlein, insieme a Pierluigi Bersani, pianifica ritorni strategici. Nonostante la possibilità di un evento congiunto fosse sul tavolo, è stata Todde a stabilire che l'epilogo della campagna debba avere un carattere squisitamente sardo. "Ho avuto la disponibilità di Conte e Schlein e li ringrazio molto per la loro vicinanza e per il supporto, ma ho preteso che la chiusura della campagna elettorale sia sarda, perché questa è la battaglia dei sardi,” ha dichiarato Todde.





La contesa si acuisce con Renato Soru, ex governatore e figura di punta della Coalizione sarda, che sfida Todde per l'ascesa al potere. Il confronto si intensifica attorno alla questione del voto utile, con Todde che sostiene che "votare Soru significa votare Truzzu", mentre Soru replica: “Todde è la viceré inviata da Roma a mantenere asservita la Sardegna”.





Nel frattempo, il centrodestra si affida all'azione di figure nazionali come Matteo Salvini, che ha già realizzato quattro mini-tour nell'isola e pianifica ulteriori visite. Il supporto da Roma include anche la presenza del ministro Giancarlo Giorgetti, che ha visitato Sassari e Nuoro, dichiarando: "io sono qui per sostenere i nostri candidati che in questa regione hanno fatto bene, e sono sicuro che il centrodestra avrà i risultati che merita”. Defilata rimane l'outsider Lucia Chessa con i suoi Rossomori al seguito.





La corsa alla guida della Sardegna si scalda con le ultime mosse strategiche dei candidati e dei loro alleati, prospettando un finale di campagna elettorale teso e carico di aspettative.

