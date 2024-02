Valter Piscedda, PD: Cucca (Azione) è in confusione e straparla, ricordiamo che sta in un partito per il nucleare





“Accusare Alessandra Todde delle presunte nefandezze del governo Draghi da parte di uno dei maggiori sostenitori di quel Governo, stona notevolmente e non rende credibili le cose che si dicono - prosegue il vicecapogruppo democratico - “La coalizione a cinque teste formata dai nuclearisti di Calenda, dai renziani in giunta con Solinas, dalla sinistra di rifondazione comunista e dagli indipendentisti pro Hamas ogni tanto emerge nel dibattito delle regionali in Sardegna, non per attaccare la destra di Truzzu - Meloni e di Solinas - Salvini ma solo per contrastare la coalizione di centrosinistra.





Questo, se ci fosse ancora bisogno di dimostrarlo, conferma che l’unica alternativa in Sardegna è data solo dal campo largo guidato da Alessandra Todde. Il resto è destra e rumore di fondo” conclude Il vice capogruppo PD Valter Piscedda.

“A leggere le dichiarazioni del segretario di Azione in Sardegna, viene subito da pensare che ha dimenticato la formazione politica a cui appartiene e la coalizione confusa che sostiene in Sardegna” così Valter Piscedda vice capogruppo Pd in consiglio regionale.